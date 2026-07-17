Gia Lai lance son Année quantique 2026

En réunissant chercheurs, entreprises, investisseurs, start-up et jeunes talents venus du Vietnam et de nombreux pays, l'Année quantique Gia Lai 2026 ambitionne de faire émerger un écosystème d'innovation fondé sur les technologies quantiques, l'intelligence artificielle et l'entrepreneuriat technologique.

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Photo : ICISE/CVN

À l'heure où les technologies quantiques s'imposent comme l'un des piliers de la prochaine révolution industrielle, la province de Gia Lai entend se positionner parmi les territoires vietnamiens qui anticipent cette mutation.

Le 16 juillet, son Comité populaire de Gia Lai a officiellement présenté l'Année quantique Gia Lai 2026, une initiative qui se déploiera tout au long de l'année prochaine.

Organisé en partenariat avec le Centre national d'innovation (NIC), le Réseau vietnamien de l'innovation et des experts en technologies quantiques (VNQuantum), le Centre international de science et d'éducation interdisciplinaires (ICISE), l'Open Quantum Institute ainsi que plusieurs partenaires nationaux et internationaux, le programme s'articulera autour de quatre grands axes : la recherche scientifique, les technologies, l'innovation entrepreneuriale et la formation.

Selon les organisateurs, cette série d'événements réunira scientifiques, experts, entreprises, fonds d'investissement, universités, organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que de jeunes talents venus du Vietnam, d'Asie du Sud-Est et d'autres régions du monde.

L'objectif est de favoriser la recherche, les applications et la commercialisation des technologies quantiques au service du développement durable.

Un écosystème reliant science et économie

Au-delà de sa dimension scientifique, l'Année quantique Gia Lai 2026 vise à créer un véritable écosystème reliant recherche fondamentale, innovation, formation, investissement et transfert de technologies.

Photo : ICISE/CVN

Les organisateurs souhaitent notamment encourager le développement d'applications combinant informatique quantique, intelligence artificielle et apprentissage automatique afin d'apporter des solutions concrètes dans des domaines tels que l'agriculture intelligente, la logistique, la gestion des ressources naturelles, l'environnement, le climat, l'énergie ou encore la cybersécurité.

Lors de la conférence de presse, le vice-président du Comité populaire provincial, Lâm Hai Giang, a souligné que Gia Lai disposait d'atouts particuliers pour développer cette filière, notamment grâce à l'ICISE, devenu au fil des années un lieu de rencontre privilégié de la communauté scientifique internationale.

"Gia Lai est l'une des premières collectivités vietnamiennes à consacrer une année entière aux technologies quantiques. Ce projet traduit notre volonté d'anticiper les grandes mutations technologiques mondiales et de faire de la science, de l'innovation et de la transformation numérique un nouveau moteur de développement", a-t-il déclaré.

Selon lui, le Vietnam ne peut se contenter de suivre les évolutions technologiques mondiales. "Nous devons agir dès maintenant : avancer rapidement dans la recherche, progresser méthodiquement dans les applications et concentrer nos efforts sur les domaines où nous disposons d'avantages comparatifs", a-t-il ajouté.

Le Quantathon au cœur du programme

L'un des temps forts de cette Année quantique sera la finale du Quantathon Gia Lai 2026, un hackathon international consacré à l'informatique quantique au service du développement durable.

Cent candidats issus de onze pays, sélectionnés à l'issue d'une phase qualificative en ligne, participeront à cette finale, qui ambitionne de faire émerger une nouvelle génération de spécialistes des technologies quantiques en Asie du Sud-Est tout en renforçant les coopérations internationales.

Au-delà de la compétition, le Quantathon servira également de plateforme de rencontre entre équipes de recherche, jeunes entreprises innovantes, investisseurs et industriels afin d'accélérer le transfert des innovations vers des applications concrètes.

Les organisateurs espèrent ainsi faire de l'Année quantique Gia Lai 2026 l'un des grands rendez-vous technologiques du Vietnam en 2026, tout en renforçant la place du pays au sein de l'écosystème mondial des technologies quantiques et en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération entre la recherche, les entreprises et les investisseurs.

Thanh Tuê/CVN



















