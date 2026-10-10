Le Jatropha, une piste prometteuse pour les biocarburants au Vietnam

Le Vietnam dispose d’un fort potentiel pour développer la culture du Jatropha et devenir un centre régional d’approvisionnement en matières premières destinées à la production de biodiesel et de carburant d’aviation durable (SAF).

>> Le Vietnam redémarre ses usines d’éthanol pour sa feuille de route sur les biocarburants

>> L'usine de biocarburants de Dung Quât prête à fonctionner à pleine capacité

>> Reprise à Dung Quât : un premier lot d’E100 produit par l’usine de biocarburants

Grâce à sa capacité à fournir des matières premières pour la production de biodiesel (B100) et de carburant d’aviation durable (SAF), tout en contribuant à la réhabilitation des terres dégradées, le Jatropha suscite un intérêt croissant dans plusieurs pays.

Photo : CTV/CVN

Dans un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Tetsuya Koshikawa, président de Star Japon, entreprise à capitaux entièrement japonais et pionnière dans le développement du Jatropha au Vietnam, a estimé que le pays disposait d’un fort potentiel pour devenir un centre régional d’approvisionnement en huile de Jatropha destinée à la production de biodiesel et de SAF.

Fort potentiel pour les bioénergies durables

Selon les recherches japonaises sur les huiles non alimentaires, le Jatropha résiste bien à la sécheresse et peut pousser sur des terres en friche, sablonneuses, érodées ou peu fertiles. Certaines régions du Centre présentent ainsi des conditions climatiques, d’ensoleillement et de sol favorables à un rendement élevé en graines et en huile.

Autre atout, l’huile de Jatropha est une huile non alimentaire en raison de sa toxicité naturelle. Sa culture sur des terres en pente ou pauvres en nutriments permettrait ainsi de développer la production de bioénergies sans empiéter sur les terres consacrées aux cultures vivrières ni entrer en concurrence avec la sécurité alimentaire.

La position du Vietnam sur les routes maritimes internationales constitue également un avantage pour son intégration dans les chaînes d’approvisionnement en SAF à destination du Japon, de l’Europe et d’autres marchés soumis à des exigences de réduction des émissions du transport aérien, notamment dans le cadre du CORSIA et de ReFuelEU.

Défis techniques et économiques

Évoquant les difficultés rencontrées dans le développement du Jatropha au Vietnam, Tetsuya Koshikawa a notamment cité l’utilisation de semences non sélectionnées, à l’origine de rendements irréguliers et d’une faible teneur en huile, le coût élevé de la récolte manuelle et le manque de stabilité des filières d’approvisionnement lorsque les agriculteurs ne bénéficient pas d’engagements d’achat à long terme assortis d’un prix plancher.

À ces difficultés s’ajoutent les exigences strictes des certifications internationales de durabilité, telles que l’ISCC EU et l’ISCC PLUS, ainsi que celles du CORSIA, notamment en matière d’émissions de carbone et de lutte contre la déforestation.

Miser sur une chaîne de valeur intégrée

Pour surmonter ces obstacles, Star Japon privilégie un modèle de chaîne de valeur intégrée. L’entreprise prévoit de coopérer avec des exploitations agricoles, des coopératives et des structures agricoles et forestières vietnamiennes afin de sélectionner et fournir des variétés de Jatropha de qualité, résistantes aux maladies et adaptées aux conditions climatiques locales.

Elle encourage également la culture intercalaire avec des plantes à cycle court, comme l’arachide et le haricot mungo, ou avec des cultures industrielles, afin d’optimiser l’utilisation des terres et de procurer aux agriculteurs des revenus à court terme parallèlement à ceux tirés des graines de Jatropha.

Dans une première phase, Star Vietnam se concentrera sur la collecte et l’extraction d’huile brute de Jatropha (CJO) répondant aux normes de qualité et certifiée ISCC. Dans une seconde phase, Star Japon prévoit, par l’intermédiaire de sa société mère Revo International, de coopérer avec des groupes spécialisés dans les technologies de raffinage et de pétrochimie au Vietnam et à l’étranger afin de fournir des matières premières ou de créer des coentreprises pour produire du biodiesel et du SAF.

Photo : Star Japan/CVN

Afin d’accompagner le développement de cette filière, Tetsuya Koshikawa a proposé au gouvernement vietnamien cinq mécanismes de soutien : une politique foncière plus souple pour l’exploitation des terres dégradées ou peu productives ; des crédits verts et des incitations fiscales en faveur des producteurs et des projets d’énergies renouvelables ; une feuille de route imposant ou encourageant l’incorporation de biodiesel (B5, B10, B20) et de SAF dans les transports et l’aviation domestiques ; un soutien à la recherche et au développement pour tester et homologuer des variétés de Jatropha à haut rendement ; et, enfin, un appui à l’enregistrement des matières premières destinées au SAF et à l’établissement de valeurs par défaut.

VNA/CVN