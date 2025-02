La pire fusillade de masse de l'histoire suédoise fait 10 morts dans une école

Photo : AP/VNA/CVN

La police suédoise a confirmé mardi soir 4 février qu'une dizaine de personnes avaient été tuées dans cette attaque à l'arme à feu, qui a eu lieu à midi dans le centre éducatif Risbergska Skolan d'Orebro. Le tireur présumé figure parmi les victimes, selon la police.

Les autorités ont indiqué que le nombre exact de victimes n'était pas encore établi avec certitude, l'enquête et les opérations de recherche étant encore en cours. Les premières conclusions indiquent cependant que le suspect aurait agi seul, et la police a exclu le terrorisme comme mobile.

M. Kristersson a exhorté le public à s'abstenir de toute spéculation, soulignant que les autorités devaient pouvoir mener leur enquête sans interférence.

"Le public suédois veut connaître les raisons de cet acte, mais il devra attendre les réponses. La situation s'éclaircira avec le temps", a affirmé le ministre suédois de la Justice Gunnar Strommer lors de la conférence de presse.

Le roi Carl XVI Gustaf a exprimé ses condoléances dans un communiqué, décrivant cette journée comme une "journée noire" pour la Suède. Il a présenté toute sa sympathie aux familles et aux amis des victimes et des blessés, et a remercié la police, les secouristes et le personnel soignant pour leurs efforts.

Risbergska Skolan est un établissement principalement destiné aux adultes de plus de 20 ans, mais propose également des cours d'école primaire et secondaire et des cours de suédois pour immigrés. La ville d'Orebro est située à environ 200 km à l'ouest de Stockholm.

Xinhua/VNA/CVN