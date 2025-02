Indonésie : une équipe spéciale pour la protection des enfants dans le cyberespace

Photo : Antara/CVN

La ministre indonésienne de la Communication et des Affaires numériques, Meutya Hafid, a signé dimanche 2 février un décret pour la formation de l'équipe, qui comprend des représentants de divers ministères, d'organisations de protection de l'enfance, d'institutions universitaires et d'experts en psychologie.

Auparavant, le président Prabowo Subianto avait fixé un délai de deux mois pour l'achèvement d'une réglementation visant à restreindre l'accès des enfants aux médias sociaux et à assurer leur sécurité en ligne.

La ministère a prévu de mettre en œuvre des restrictions d'âge pour l'accès aux médias sociaux dans le cadre de ses efforts initiaux pour protéger les enfants dans l'environnement numérique. Cette mesure vise principalement à s'attaquer au problème de la consommation de contenu pornographique chez les enfants, l'Indonésie étant actuellement classée quatrième au monde pour l'accès au contenu pornographique.

Meutya Hafid a également souligné plusieurs problèmes liés à la protection de l'enfance dans l'espace numérique, tels que les jeux d'argent en ligne, la violence sexuelle et l'intimidation.

Selon les données du Centre national pour les enfants disparus et exploités (NCMEC) en 2024, le nombre total de cas de contenu pornographique impliquant des enfants en Indonésie au cours des quatre dernières années a atteint plus de cinq millions.

Parallèlement, selon une enquête de l'Association indonésienne des fournisseurs d'accès Internet (APJII), la pénétration d'Internet en Indonésie a atteint 79,5% en 2024. La pénétration d'Internet parmi la génération Z ou les personnes nées entre 1997 et 2012 est assez importante, atteignant plus de 87%. De plus, parmi les personnes nées après 2013, la pénétration est également assez importante, atteignant plus de 48%.

VNA/CVN