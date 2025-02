Paris : une voie réservée au covoiturage sur le périphérique à partir du 3 mars

Une voie réservée au covoiturage et aux transports en commun, héritage des voies olympiques, entrera en vigueur le 3 mars sur le périphérique parisien et une partie des autoroutes A1 et A13, en semaine aux heures de pointe, a annoncé lundi 4 février le premier adjoint à la maire de Paris.