Obésité : le médicament Wegovy fourni à titre gracieux et transitoire à 3.000 patients en France

Le laboratoire danois Novo Nordisk, qui commercialise l'anti-obésité Wegovy, s'est engagé à continuer de fournir ce médicament à titre gracieux aux 3.000 patients actuellement traités en France, ont annoncé lundi 3 février le ministère de la Santé et le groupe pharmaceutique.

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette poursuite de la prise en charge court "jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard, dans l’attente de la négociation du prix pour permettre un remboursement en droit commun" du Wegovy (sémaglutide), précisent les deux parties.

Utilisé dans la prise en charge du surpoids et de l’obésité, Wegovy fait partie des analogues du GLP-1 (aGLP-1), une classe de médicaments qui mime une hormone intestinale et stimule la sécrétion d'insuline et procure une sensation de satiété.

Il est commercialisé en France depuis octobre 2024 sans être remboursé et son prix est fixé librement.

Mais grâce au dispositif d’accès précoce créé en juillet 2022, plusieurs milliers de patients ont eu accès au Wegovy avant sa mise sur le marché français.

Il est actuellement fourni à titre gracieux par Novo Nordisk aux 3.000 patients en "continuité de traitement".

Le laboratoire, champion mondial de l'insuline, a indiqué dans un message à l'AFP poursuivre "les discussions afin de permettre un accès plus large à Wegovy pour apporter une solution à un plus grand nombre de patients".

"À la suite de la réévaluation scientifique du médicament par la Haute Autorité de santé (HAS) en décembre 2024, le laboratoire souhaite désormais ouvrir de nouvelles négociations tarifaires avec le CEPS (NDLR : comité économique des produits de santé) dans l’objectif d’une inscription au remboursement", détaille le ministère de la Santé dans son communiqué.

La HAS a conclu début décembre à un avis positif au remboursement uniquement auprès d'adultes à l'obésité marquée et seulement après qu' un changement de régime alimentaire n'a pas suffi à lui seul à une perte de poids.

L'obésité touche désormais plus d'un milliard de personnes dans le monde, selon une étude publiée en mars dans la revue médicale britannique The Lancet.

L’obésité accumule les risques de complications métaboliques, cardiovasculaires, ostéoarticulaires, cancers et troubles psychologiques.

AFP/VNA/CVN