La percée dans les infrastructures modernes au cœur de la vision 2026-2030

Dans le processus de Dôi moi ( Renouveau) et d'intégration internationale, les infrastructures sont considérées comme les "artères" vitales de l’économie. Elles jouent un rôle moteur pour stimuler la croissance, élargir l’espace de développement national et renforcer la compétitivité du pays.

Lors de la présentation, le 20 janvier 2026, du rapport du Comité central du XIIIᵉ mandat sur les documents soumis au XIVᵉ Congrès national du Parti, le secrétaire général Tô Lâm a réaffirmé l’importance cruciale d’une "percée dans les infrastructures synchronisées et modernes". Il a insisté sur la nécessité de prioriser les infrastructures de transport stratégiques, énergétiques, urbaines, de télécommunications, numériques et, en particulier, celles liées aux données.

Un développement prodigieux du réseau national de transport

Ces dernières années, le système national d’infrastructures de transport a connu un essor vigoureux et plus homogène, avec de nombreux projets stratégiques achevés dans les délais ou en avance. Fin 2025, le Vietnam comptait 3.345 km d’autoroutes principales, 458 km d’échangeurs et voies d’accès en exploitation. Le pays a également finalisé 1.701 km de routes côtières et 1.584 km de routes nationales.

La capacité des ports maritimes a augmenté de 1,3 fois par rapport à 2020, passant de 730 à 930 millions de tonnes tandis que celle des aéroports a progressé de plus de 1,6 fois, atteignant 155 millions de passagers par an contre 92,4 millions en 2020.

Ces avancées ont permis de réduire les coûts logistiques de 21 % en 2018 à environ 17% aujourd’hui, renforçant sensiblement la compétitivité nationale.

En outre, le système des aéroports, les grands ports et le réseau ferroviaire ont fait l'objet d'investissements intensifs pour leur modernisation et leur achèvement. Parmi les réalisations notables figurent la finalisation du terminal T2 de l'aéroport de Noi Bai et du terminal T3 de l'aéroport de Tan Son Nhât. Des projets d'envergure ont été lancés ou poursuivis, tels que l'aéroport international de Long Thanh, ainsi que les aéroports de Gia Binh et de Phu Quoc. En ce qui concerne le réseau ferroviaire national, des efforts constants sont déployés pour le chemin de fer à grande vitesse sur l'axe Nord-Sud, ainsi que pour les lignes Lao Cai - Hanoï - Hai Phong, Hanoï - Lang Son, et Hai Phong - Ha Long - Mong Cai. De même, le développement des systèmes de métro urbain à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville se poursuit de manière active.

Les infrastructures urbaines, le logement et les équipements socio-techniques se développent plus rapidement, répondant mieux aux attentes des citoyens et des entreprises. L’espace urbain s’est étendu, favorisant l’émergence de nouvelles zones d’urbanisation et de pôles de croissance. De nombreuses zones urbaines, économiques, industrielles et touristiques bénéficient d’investissements synchronisés. Les réseaux d’électricité, d’eau potable, d’assainissement, de traitement des eaux usées et des déchets, l’éclairage public et les espaces verts ont été modernisés.

Les programmes de logements sociaux et pour ouvriers ont été renforcés, de même que la rénovation urbaine. Au niveau national, plus de 687 000 logements sociaux ont été lancés en chantier, et 334 200 logements précaires ont été supprimés grâce à un effort collectif. Ces réalisations illustrent la convergence entre la volonté du Parti et les aspirations du peuple.

Le secteur de l'énergie a également connu une croissance robuste, plaçant le Vietnam en tête de l'Asie du Sud-Est en termes de taille du système électrique. La sécurité énergétique nationale est garantie, répondant fondamentalement aux exigences du développement socio-économique et de la vie quotidienne des habitants. À la fin de l'année 2025, la capacité totale installée du système électrique national (importations non compris) s'élevait à environ 87.600 MW, soit une augmentation de près de 6 400 MW par rapport à 2024. Dans ce total, les sources d'énergie renouvelable (éolien, solaire, biomasse...) représentaient environ 24.453 MW, soit une part de 27,9%.

Une percée remarquable dans l’infrastructure numérique

À l’ère numérique, l’infrastructure numérique n’est plus un simple outil technique : elle devient un facteur stratégique décisif de compétitivité nationale. Ces dernières années, les progrès en matière d’infrastructure et de gouvernance numériques ont été notables, reconnus internationalement. Selon l’indice de développement de l’e-gouvernement des Nations unies (2024), le Vietnam a gagné 15 places, se classant 71ᵉ sur 193 pays.

En matière de télécommunications, la vitesse de l'Internet au Vietnam a grimpé de manière spectaculaire, plaçant le pays parmi les leaders régionaux et dans le top 10 à 15 mondial selon les classements internationaux. La couverture 4G atteint plus de 99,8% de la population, la 5G plus de 91%, et 100% des communes et quartiers sont dotés d'une infrastructure haut débit par fibre optique. Le taux de pénétration de la fibre optique dans les foyers atteint 87,6%, tandis que le taux d'utilisation des smartphones est estimé à plus de 85%.

La capacité d'innovation et l'écosystème des start-up contribuent également à renforcer la position concurrentielle du pays. L'indice mondial de l'innovation classe le Vietnam au 44e rang mondial, et le pays est reconnu comme l'une des neuf économies à revenu intermédiaire ayant progressé le plus rapidement au cours de la dernière décennie.

Les procédures administratives et les services publics sont devenus plus pratiques et transparents grâce à la transformation numérique. Le volume de documents papier, les déplacements et les temps d'attente ont été réduits.

Jusqu’en 2025, le taux de dossiers traités intégralement en ligne a atteint près de 78% du total des dossiers de services publics en ligne, et près de 84% des services publics générés des dossiers numériques.

Ces chiffres démontrent que le traitement des formalités administratives migre massivement de l'environnement physique vers l'environnement numérique.

Ces données prouvent que le Vietnam est passé de la simple "numérisation" à un "fonctionnement basé sur les données", l'infrastructure numérique devenant le socle pour accroître l'efficacité de la gouvernance et réduire les coûts pour les citoyens et les entreprises.

Poursuivre la percée vers des infrastructures synchronisées et modernes

Durant le mandat 2021-2025, de nombreux projets majeurs dans les transports, l’énergie, la logistique, l’urbanisme, la santé, l’éducation et le numérique ont été achevés ou avancés. Ces réalisations créent un effet d’entraînement puissant, valorisent les ressources, boostent l’attractivité des investissements et positionnent le Vietnam comme un hub de connectivité régional et mondial.

Lors de la présentation du Rapport du Comité central du XIIIe mandat à l'ouverture du XIVe Congrès national du Parti le 20 janvier 2026, le secrétaire général Tô Lâm a rappelé les trois percées stratégiques décisives pour la période à venir : le parachèvement des institutions, le développement des ressources humaines de haute qualité, et la percée dans les infrastructures synchronisées et modernes - placée au même niveau d’importance. Outre les transports, l’énergie et l’urbain, l’accent porte sur les infrastructures numériques et de données, piliers de l’économie numérique et de la gouvernance moderne.

Un point marquant de ce rapport est que, parallèlement aux infrastructures de transport, d'énergie et urbaines, l'accent est mis sur les infrastructures numériques et les infrastructures de données, piliers de l'économie numérique et de la gouvernance moderne. Il est impératif de "donner la priorité aux infrastructures de transport stratégiques, aux infrastructures énergétiques, aux infrastructures urbaines, aux infrastructures de télécommunications, et en particulier aux infrastructures numériques et aux infrastructures de données".

De même, le développement des infrastructures doit impérativement être couplé à l'adaptation au changement climatique et au renforcement de la connectivité régionale. Le leader du PCV a noté l'importance d'"élargir l'espace de développement conformément au plan directeur national, en garantissant les liens régionaux, les liens entre les localités, ainsi que les connexions régionales et mondiales". Cette connectivité est le moyen par excellence de réduire les coûts logistiques, d'accroître l'efficacité des investissements, d'élargir les marchés, de créer des emplois et de diffuser les opportunités de développement dans toutes les régions.

Le rapport identifie clairement que les trois percées stratégiques doivent être mises en œuvre "avec rapidité et jusqu'au bout", tout en soulignant leur relation organique : L’institution ouvre la voie ; les ressources humaines décident de la vitesse et de la qualité ; l’infrastructure crée l’espace et l’élan. Si nous agissons de manière synchronisée, nous créerons un nouvel élan et une nouvelle posture ; si nous agissons à moitié, nous perdrons nous-mêmes notre opportunité.

Le pays se trouve à un moment historique pour propulser le Vietnam vers cette nouvelle ère de l'essor. Les institutions deviennent progressivement la "percée des percées", les jeunes ressources humaines aspirent à contribuer et l'infrastructure numérique nationale réalise une percée magistrale. Tous attendent les décisions de rupture définies dans les documents du XIVe Congrès du Parti pour entrer en résonance et créer une force de synergie capable de mener le pays vers la prospérité et le bonheur.

