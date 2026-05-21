La pagode Thây : mille ans de légendes au cœur de Sài Son

Perchée au pied d’un mont calcaire, en banlieue de Hanoï, la pagode Thây mêle beauté paysagère, architecture et traditions vivantes. Entre temples, ponts légendaires et grottes sacrées, elle incarne l’âme spirituelle et artistique du Xu Doài (région de l’Ouest).

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À environ 25 km au sud ouest de Hanoï, dans la commune de Sài Son, la pagode Thây (Maître) - aussi appelée Thiên Phuc Tu, la pagode de la bénédiction céleste - s’étire au pied d’un massif calcaire en arc, dominant plaines et villages. Ce site millénaire, érigé sous le règne du roi Ly Nhân Tông (qui a régné de 1072 à 1127), honore le maître zen Tu Dao Hanh, figure charnière de la spiritualité et du théâtre de marionnettes sur l’eau au Vietnam.

Le complexe se compose de trois pagodes alignées selon la disposition traditionnelle en "Tam" (Trois) : la pagode Ha (Inférieure) pour les offrandes et cérémonies, la pagode Trung (Milieu) dédiée au Bouddha, et la pagode Thuong (Supérieure) consacrée au maître zen Tu Dao Hanh, dont trois statues symbolisent les réincarnations (Bronze, Bouddha et Prince). L’ensemble repose sur un soubassement de pierres vertes et illustre l’élégance sobre de l’architecture de la dynastie des Ly (1009-1225), respectueuse des principes du feng shui.

Paysage et symboles

La pagode regarde le lac Long Tri (Dragon), dont la forme rappelle des mâchoires de dragon. Autrefois bordé de kapokiers rouges, aujourd’hui remplacés par des banians, l’espace offre une vue spectaculaire ponctuée de deux ponts historiques - Nhât Tiên Kiêu et Nguyêt Tiên Kiêu (pont du Soleil et pont de la Lune) - construits au début du XVIIe siècle. Devant l’édifice, le Thuy dinh, pavillon sur pilotis en forme de lotus, abrite l’un des plus anciens théâtres de marionnettes sur l’eau du pays.

Selon la tradition locale, avant la construction de la pagode, un lac s’étendait au pied de la montagne ; un monticule, comparé à un dragon, aurait servi de socle naturel à la pagode. La légende attribue au moine Tu Dao Hanh des miracles, des enseignements en écriture, des soins et l’apprentissage du théâtre populaire. Certains récits narrent même sa transmutation spirituelle dans la grotte Phât Tich, proche du sommet, et sa renaissance sous les traits d’un roi de la dynastie des Ly.

Exploration et expériences

Outre la découverte de l’architecture sacrée et des statues, la visite s’étend aux grottes environnantes, dont la grotte Cac Co - cavité aux parois impressionnantes, comparée par certains à une petite Son Doong. L’accès exige parfois d'emprunter un sentier escarpé et de traverser des zones obscures, mais la progression révèle des panoramas naturels et des ambiances spirituelles rares.

Chaque année, du 5e au 7e jour du 3e mois lunaire, la pagode Thây célèbre sa grande fête. Rituels, marionnettes sur l’eau, spectacles populaires, concours de lutte et jeux traditionnels rythment ces journées. La fête rend hommage au maître Tu Dao Hanh et perpétue les arts et croyances locaux, témoignant d’une continuité culturelle vivante.

La pagode Thây a été reconnue vestige national spécial en 2015, soulignant son importance historique, artistique et spirituelle. Par son architecture, ses légendes et sa vie rituelle, elle demeure un lieu de pèlerinage, un foyer artistique et un témoignage précieux du patrimoine du Xu Doài.

Texte et photos : Thuy Hà/CVN



