La "cité des mille fleurs" se pare de ses plus beaux atours pour son 11e Festival floral

À l’approche du 11 e Festival des fleurs, Dà Lat se mobilise pour embellir ses rues et ses espaces publics, offrant aux habitants et aux visiteurs un cadre haut en couleurs pour célébrer la beauté florale de la ville.

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Photo : VNA/CVN

À l’approche du 11e Festival des fleurs de Dà Lat, le centre-ville est en pleine effervescence. Dans le quartier de Xuân Huong notamment, habitants, entreprises et autorités locales conjuguent leurs efforts pour embellir l’espace urbain, multiplier les plantations et achever les compositions florales destinées à orner la ville à l’occasion de cet événement.

Véritable cœur du festival, le quartier de Xuân Huong accueille plusieurs des principaux sites de la manifestation, dont la place Lâm Viên, le lac Xuân Huong, les parcs Trân Quôc Toan et Yersin, la presqu’île de Bich Câu, ainsi que les grandes artères qui serviront de cadre aux festivités.

Afin de mobiliser largement la population autour de ces préparatifs, les autorités locales mettent en œuvre le mot d’ordre "Chacun plante des fleurs, chaque foyer plante des fleurs et des arbres", lancé à l’échelle de la province de Lâm Dông. Le secrétaire du Comité du Parti du quartier de Xuân Huong, Nguyên Van Lôc, a indiqué que l’objectif était de doter chaque organisme public, établissement scolaire et entreprise d’au moins un aménagement paysager. Les 37 îlots résidentiels sont, quant à eux, appelés à aménager des rues fleuries et des espaces verts communautaires, avec un taux de participation des ménages visé à plus de 90%. Les établissements d’hébergement, les restaurants et les lieux de loisirs sont également mobilisés pour embellir leurs façades et leurs terrasses.

Photo : VNA/CVN

En tant que quartier central, Xuân Huong a inscrit 11 activités à son programme de préparatifs, pour un investissement total de plus de 11 milliards de dôngs. Les travaux portent notamment sur le réaménagement paysager de dix grands axes de circulation et l’installation de 17 compositions florales artistiques. Celles-ci seront disposées le long des rues Trân Quôc Toan, Yersin, Hùng Vuong, Ba Thang Tu, Hô Tùng Mâu, Trân Phu, Lê Hông Phong et Dinh Tiên Hoàng, ainsi qu’aux principales entrées de la ville.

Le col de Prenn, axe d’accès stratégique à Dà Lat et site emblématique du plateau de Lâm Viên, fait lui aussi l’objet d’un important programme d’embellissement. Selon le vice-président du Comité populaire du quartier de Xuân Huong, Nguyên Ngoc Hâu, les agents locaux, les organisations de masse et les habitants ont d’abord procédé au désherbage et au nettoyage des abords de la route, avant de planter 100 abricotiers-cerisiers (Mai anh dào) le long du col. Cette opération vise à renforcer le couvert végétal et à offrir aux visiteurs un accueil fleuri dès leur arrivée dans la ville.

Placé sous le thème "Dà Lat - Symphonie des fleurs et de la musique", le 11e Festival des fleurs de Dà Lat proposera 12 programmes officiels et 28 activités en marge de l’événement. La cérémonie d’ouverture aura lieu dans la soirée du 19 décembre sur la place Lam Vien. Le festival s’achèvera le 31 décembre avec le gala du Nouvel An 2027, organisé sur cette même place, dans une ambiance festive célébrant la beauté florale, la richesse culturelle et le dynamisme touristique de Dà Lat.

VNA/CVN