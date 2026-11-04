Hanoï met son patrimoine à l’honneur

Exposions, démonstrations artisanales, spectacles et ateliers rythmeront le mois de novembre dans le cœur historique de la capitale. Une programmation qui conjugue transmission des savoir-faire, création contemporaine et valorisation touristique.

>> Journée de la culture vietnamienne : marquer les esprits dès la première édition

>> Le Vietnam mobilisé pour la Journée de la culture vietnamienne et la Fête de la grande union nationale

Photo : CTV/CVN

À l'occasion de la Journée du patrimoine culturel du Vietnam, le 23 novembre, et de la Journée de la culture vietnamienne, le 24 novembre, dix sites du Vieux quartier de Hanoï se mobilisent dans le cadre du Festival de création et de design de Hanoï 2026. À l'initiative du quartier de Hoàn Kiêm, cette programmation associe découverte, échanges avec les artisans et expériences immersives autour des traditions locales.

Le Tuông sous les projecteurs

Au Centre d'échanges culturels du Vieux quartier (50, rue Dào Duy Tu), le programme "Le Tuông d'hier et d'aujourd'hui - Au-delà de sa splendeur passée, quel avenir pour cet art ?" propose une immersion dans l'univers de cet art dramatique traditionnel.

Tout au long du mois, le public pourra en découvrir les origines, les costumes, les accessoires, les techniques de maquillage, la musique et les codes d'interprétation. Des extraits de pièces seront présentés en présence d'artistes, tandis que des ateliers pratiques permettront aux visiteurs de s'initier aux différentes composantes du Tuông. Des échanges porteront également sur les pistes susceptibles de renouveler sa présence dans la société contemporaine.

Au Centre des arts et de la culture (22, rue Hàng Buôm), une exposition mettra en lumière le village artisanal de Son Dông, réputé pour la sculpture sur bois, la laque rouge et la dorure. Son histoire et ses techniques seront présentées à travers des œuvres et des supports documentaires. Le 14 novembre, une rencontre intitulée « L'excellence de l'artisanat de Son Dông » abordera les savoir-faire locaux, la sculpture dans les édifices religieux ainsi que la numérisation du patrimoine.

Photo : CTV/CVN

La Maison du patrimoine (87, rue Ma Mây) invitera, quant à elle, à retrouver certains passe-temps raffinés des anciens Hanoïens. Dégustation du thé, art de la contemplation et élevage des oiseaux chanteurs, notamment des merles à cage, seront au cœur des découvertes et des échanges.

Des savoir-faire entre héritage et création

Près du lac Hoàn Kiêm, le Centre d'information culturelle du lac Hoàn Kiêm (2, rue Lê Thai Tô) accueillera l'exposition "Convergence des savoir-faire", articulée autour du thème : "Sur les traces des villages de métiers, au contact du patrimoine, emporter chez soi un peu d'excellence artisanale".

Le parcours retracera la circulation des métiers traditionnels depuis les villages jusqu'à Thang Long - Ke Cho, ancien centre commercial de la capitale. Deux installations retiendront particulièrement l'attention : "Le débarcadère de Ke Cho - Le bateau porteur de trésors artisanaux" et "Le rassemblement des poissons", composé de 200 figures.

Chaque étage proposera une découverte spécifique. La vannerie de Phu Vinh sera présentée au premier, tandis que le deuxième sera consacré à la broderie, avec les créations des artisans Vu Gioi et Vu Dinh Thi, notamment autour de la légende de l'épée restituée par le roi Lê Loi. Au troisième étage, la céramique de Bat Tràng sera mise à l'honneur à travers le travail de l'artiste Ky Danh.

Sur la terrasse, les visiteurs pourront s'essayer au modelage de l'argile, déguster du thé et participer à des échanges culturels. Des visites guidées d'environ 90 minutes seront également proposées à des groupes de 15 à 20 personnes, en complément de l'accès libre.

La maison communale Kim Ngân (42-44, rue Hàng Bac) présentera, pour sa part, la diversité des métiers qui ont convergé vers Thang Long - Ke Cho. La fonderie de bronze de Dai Bai (province de Bac Ninh), la sculpture sur corne de Dô Hai (province de Ninh Binh) et la céramique de Bat Trang (Hanoï) y seront représentées. Objets, outils et créations contemporaines côtoieront des démonstrations de fonderie et des ateliers de décoration de céramiques.

Dix adresses, une même ambition

La programmation s'étendra également à cinq autres lieux : la maison communale Hà Vi (11, rue Hàng Hòm), le temple de la congrégation de Phuc Kiên (40, rue Lan Ông), le Centre d'information sur le patrimoine du Vieux quartier (28, rue Hàng Buôm), la maison communale Yên Thai (8, ruelle Tam Thuong) et la maison communale Tu Thi (2, rue Yên Thai). Les visiteurs pourront notamment y découvrir les métiers de la laque, de la broderie et de la médecine traditionnelle.

En réunissant dix sites patrimoniaux autour d'une programmation diversifiée, le Vieux quartier entend faire dialoguer les traditions et les pratiques culturelles actuelles. L'initiative vise ainsi à favoriser la transmission des savoir-faire, à renouveler les formes de médiation culturelle et à enrichir l'offre touristique de la capitale.

Thao Nguyên/CVN