Culture

Concours national des talents de la danse pour élèves et étudiants

Le 3 novembre, à l'Université de la culture de Hô Chi Minh-Ville, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a lancé le Concours national des talents de la danse pour élèves et étudiants 2026. C'est la première fois que le ministère prend l'initiative d'organiser une compétition à l'échelle nationale exclusivement destinée aux apprenants de cette discipline artistique.

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Placée sous le thème "Jeunes talents de la danse : Préserver l'identité - Faire rayonner l'avenir", la manifestation rassemble 188 candidats issus de 18 établissements d'enseignement, présentant un total de 158 œuvres et numéros, pour une délégation globale de 421 participants. La compétition se déroule en deux phases, réparties entre Hô Chi Minh-Ville et Hanoï au cours du mois de novembre 2026.

La première session se tient du 3 au 6 novembre à Hô Chi Minh-Ville et réunit 63 candidats en provenance de 8 établissements, qui présentent 50 œuvres et interprétations. Les institutions participantes sont : l'Université de la Culture de Hô Chi Minh-Ville, l'Université de la culture et des arts de l'Armée (antenne du Sud), l'Université Nguyen Tat Thanh, l'Université Van Lang, l’Université de théâtre et de cinéma de Hô Chi Minh-Ville, le Collège de la culture et des arts de Nghe An, l'École intermédiaire de Danse de Hô Chi Minh-Ville ainsi que l'École intermédiaire de la culture et des arts de Hué.

Le concours se divise en 4 catégories : danse classique européenne (ballet) et ballet moderne ; danse contemporaine ; danse folklorique, ethnique et traditionnelle ; et talent de chorégraphie. Il s'adresse aux élèves et étudiants inscrits dans les établissements de formation culturelle et artistique de l'ensemble du pays, âgés de 14 à 35 ans au moment de leur inscription.

Les créations présentées sont encouragées à mettre en valeur le patrimoine culturel, l'histoire et les valeurs humaines du Vietnam, tout en faisant valoir l'identité nationale. Outre les exigences de maîtrise technique, le jury accorde une importance particulière au sens de la scène, à la pensée artistique, à la créativité ainsi qu'à la recherche de nouveaux langages d'expression chez les candidats.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Tạ Quang Đông, également président du Comité d'organisation, a souligné que la danse constitue une forme d'art recourant au langage corporel et au mouvement pour exprimer des idées, des émotions, tout en reflétant la vie, l'histoire, les mœurs et l'identité culturelle de chaque peuple. Au-delà de sa valeur esthétique, l'art chorégraphique contribue à préserver, transmettre et enrichir le patrimoine culturel national.

Selon le vice-ministre Tạ Quang Đông, dans un contexte d'échanges internationaux et de développement des industries culturelles, la danse bénéficie de multiples opportunités de connexion avec la musique, le cinéma, le théâtre, le tourisme culturel et divers produits créatifs. Cette dynamique exige à la fois d'hériter des valeurs artistiques traditionnelles et de les promouvoir, tout en assimilant la quintessence de l'art mondial et en innovant constamment afin de favoriser le développement et l'intégration profonde de la danse vietnamienne.

Tạ Quang Đông a également rappelé que le Parti et l'État ont toujours accordé une grande attention au développement culturel et à la formation d'un personnel artistique de haute qualité. La résolution n° 80-NQ/TW relative au développement de la culture vietnamienne, la Stratégie de développement des industries culturelles ainsi que le Projet de formation et de perfectionnement des ressources humaines culturelles et artistiques à l'étranger à l'horizon 2030 témoignent de cette volonté axée sur le développement du potentiel créatif, l'amélioration de la qualité de l'enseignement et l'accès à l'excellence artistique internationale.

S'adressant aux candidats, le vice-ministre a exprimé le souhait de les voir faire preuve non seulement de maîtrise technique, mais aussi d'émotion, de sensibilité artistique, d'audace créative et de responsabilité quant à la sauvegarde des valeurs culturelles nationales. De leur côté, les établissements d'enseignement sont invités à poursuivre leurs efforts pour détecter et former les talents dès le plus jeune âge, moderniser leurs programmes et méthodes pédagogiques, et équilibrer harmonieusement compétences techniques, connaissances culturelles, esprit d'innovation et capacités scéniques.

Le jury se compose de 5 membres, y compris artistes, enseignants et experts chevronnés de la scène, de l'enseignement et de la chorégraphie, sous la présidence de l'Artiste du Peuple Ha The Dung, vice-président de l'Association des artistes de la danse du Vietnam et président du Conseil artistique de l'Association des artistes de la danse de Hô Chi Minh-Ville. Les prestations sont évaluées selon des critères rigoureux : technique, langage chorégraphique, interprétation scénique, capacité à transmettre l'image artistique, accompagnement musical, originalité et cohérence globale de l'œuvre.

Concernant la structure des récompenses, chaque catégorie attribue pour chaque session 1 premier prix, 2 deuxièmes prix et 3 troisièmes prix. Par ailleurs, le Comité d'organisation décerne plusieurs prix thématiques : Meilleur entraîneur, Meilleur chorégraphe, Meilleur interprète, Meilleure œuvre, Œuvre la plus créative, Œuvre à forte empreinte culturelle nationale et Meilleur établissement de formation.

Ce concours ne constitue pas seulement un espace professionnel permettant aux élèves et étudiants de faire valoir leurs compétences, d'accumuler de l'expérience et d'échanger. Il offre également aux établissements d'enseignement l'occasion d'évaluer concrètement l'efficacité de leurs programmes sur scène et de renforcer les synergies en matière de détection et de soutien aux jeunes talents. Il participe ainsi à l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes de la danse hautement qualifiés, créatifs et aptes à répondre aux exigences du secteur dans cette nouvelle phase de développement.

Enfin, cet événement s'inscrit dans le cadre des activités célébrant la Journée de la Culture vietnamienne (24 novembre). Il contribue à concrétiser les orientations politiques en matière de développement culturel et d'épanouissement des ressources humaines, tout en encourageant la jeune génération à pérenniser les valeurs artistiques traditionnelles grâce à un esprit novateur, rapprochant ainsi l'art de la danse du grand public.

Texte et photos : Quang Châu/CVN