La Malaisie libère et renforce son écosystème e-commerce

La position stratégique de la Malaisie, couplée à ses infrastructures numériques robustes et à une base de consommateurs en ligne toujours plus large, crée un terreau fertile pour le développement florissant du commerce électronique, a affirmé David Black, Pdg et fondateur de Blackbox Research.

>> La Malaisie envisage de devenir un pôle mondial de technologie médicale

>> La Malaisie envisage de devenir le pôle automobile de nouvelle génération de l'ASEAN

>> La Malaisie prépare sa main-d'œuvre à la transformation numérique

Actuellement, la Malaisie se trouve au cœur de cette transformation numérique, particulièrement bien positionnée pour tirer parti de l'essor du commerce électronique qui gagne toute la région.

Toutefois, pour maximiser son potentiel et ne pas se laisser distancer par ses voisins, la Malaisie doit surmonter des défis importants, notamment en ce qui concerne son infrastructure logistique.

Selon le dernier livre blanc intitulé "Saisir l'opportunité du commerce électronique en Asie du Sud-Est", la Malaisie se classe désormais au deuxième rang des performances régionales en matière de commerce électronique, devançant légèrement l’Indonésie et la Thaïlande.

David Black a souligné que les conclusions du rapport fournissent des orientations précieuses pour l'avenir. Il a recommandé à la Malaisie de renforcer ses investissements dans l'innovation logistique, d'encourager un dialogue inclusif entre les secteurs public et privé, de mettre en place une réglementation agile et créative, et de développer des infrastructures adaptées aux besoins des marchés urbains et ruraux.

VNA/CVN