Tunisie : un taux d'inflation de 7% pour l'année 2024

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ces données montrent que le taux d'inflation a reculé en décembre 2024 au niveau de 6,2% contre 6,6% en novembre 2024.

L'Institut attribue cette baisse au ralentissement du rythme d'évolution des prix du groupe des produits alimentaires, qui a atteint 7,2% en décembre, contre 8,5% en novembre.

Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 7,2% suite à une augmentation des prix de certains produits notamment l'agneau (21,3%), de la volaille (19,7%), des fruits secs (14,8%), etc.

Les prix des matériaux manufacturés ont également connu une augmentation de 6,1% en glissement annuel, en raison d'une augmentation des prix de l'habillement et chaussures de 9,7% et des prix des produits d'entretien courant du foyer de 7,8%. Pour les services, l'augmentation des prix est de 5,4% sur un an, principalement expliquée par l'évolution des prix des services du groupe restaurant, cafés et hôtels de 11,7%.

Xinhua/VNA/CVN