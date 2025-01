L'Indonésie veut atteindre l'autosuffisance en sel d'ici 2027

Photo : Antara/CVN

Selon le directeur général de la gestion spatiale marine du ministère des Affaires maritimes et de la Pêche, Victor Gustaa Manoppo, le plan visant à atteindre l'autosuffisance en sel a été conçu par le gouvernement indonésien en collaboration avec les producteurs et les industries de sel.

La régence d'Indramayu, dans la province de Java occidental, a été choisie comme principal centre de développement des infrastructures, de formation des agriculteurs et d'accès au financement.

La superficie des terres productives d'Indramayu en 2024 s'élevait à 1.445,65 ha, avec une production totale enregistrée à 135.891 tonnes, soit une productivité de 94 tonnes par ha.

En plus d'identifier les zones de production potentielles, le ministère encourage l'innovation technologique dans le processus de production de sel.

En 2024, la production de sel de l'Indonésie est estimée à 2,04 millions de tonnes, dépassant l'objectif de production de 2 millions de tonnes. Cela montre que le programme de développement des salines s'est déroulé comme prévu.

En guise de première étape vers l'autosuffisance, le gouvernement a décidé de ne pas importer de sel de consommation en 2025.

Les besoins en matières premières nationales pour le sel en 2024 et 2025 sont estimés à 4,9 millions de tonnes, un chiffre qui devrait augmenter de 2,5% par an en raison de la croissance démographique et de l'expansion du secteur industriel.

L'objectif de production nationale pour 2025 est de 2,25 millions de tonnes. Si l'on ajoute au stock restant de 836.000 tonnes, l'approvisionnement local en sel suffirait à répondre à 63% des besoins totaux.

Le reste constitue certainement une opportunité commerciale importante et prometteuse pour les producteurs de matières premières, qu'il s'agisse de petits exploitants agricoles ou d'entités commerciales.

VNA/CVN