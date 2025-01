France

Des syndicats de la SNCF dénoncent la dégradation du parc des TGV Ouigo

>> France : La SNCF promet 15% de places TGV en plus d'ici 10 ans

>> Le train toujours plébiscité en 2023 malgré le prix et une ponctualité dégradée, selon un rapport

>> France : le suicide d'un conducteur de train à l'origine de perturbations le soir de Noël

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

"Pour en finir avec les +épaves+ Ouigo" : un communiqué de la CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire et Sud-Rail publié vendredi a frappé fort pour dénoncer un service dégradé et une propreté douteuse dans les trains à bas coût de la SNCF.

Les organisations appellent les agents Ouigo à se mettre en grève à partir de vendredi et pour tout le week-end. "Le taux annoncé de mobilisation est très important", a indiqué la CGT-Cheminots.

Du côté de la direction de SNCF Voyageurs, on assure que le dialogue social est toujours en cours. "Ces trois derniers mois, les TGV Ouigo ont accumulé plus d'incidents (...) et de suppressions de trains que sur les deux dernières années, tous axes confondus", dénoncent les syndicats.

"Ce n'est pas le problème du Ouigo, c'est le problème du low-cost", a déploré la CGT-Cheminots. "On tire de plus en plus sur la [corde] et on se retrouve avec du matériel surexploité", s'indigne la fédération.

Nuisibles

"Dans les ateliers, les temps de visite sont raccourcis et les collègues qui sont chargés de la maintenance n'ont pas le temps pour détecter un certain nombre d'anomalies", souligne le syndicat.

"Les règles de maintenance et d'entretien (pour les trains Ouigo) sont les mêmes que pour l'ensemble du parc TGV", a répondu mardi 7 janvier lors d'un point presse le directeur général de Ouigo Jérôme Laffon.

Il a déploré les propos "irresponsables" de certains syndicats qui sous-entendent que la sûreté des personnels et des voyageurs pouvait être négligée.

Le modèle de Ouigo repose sur des trains sans voiture bar pour maximiser le nombre de places (644 par train), roulant jusqu'à 15 heures par jour et multipliant les rotations pour garantir des prix bas.

Une rame Ouigo effectue 700.000 km sur l'année, soit 40% de plus que les TGV Inoui. Le ménage dans les trains se fait de nuit pour optimiser leur usage dans la journée.

Les syndicats déplorent "les défaillances du matériel, les retards, les cafards et les punaises !" et réclament une nouvelle politique de maintenance ainsi qu'une prime exceptionnelle pour les agents en raison des conditions de travail dégradées.

D'après Jérôme Laffon, il n'y a eu aucun signalement de punaise de lits dans les rames Ouigo ces derniers mois et le protocole de lutte contre les nuisibles (souvent des cafards) a été renforcé. Les signalements pour présence de nuisible concernent "deux trains par mois à tout casser", affirme-t-il.

Montée en puissance

Ouigo a cependant décidé de renforcer son protocole de nettoyage, notamment quand les trains sont à quai, avec des équipes de six personnes contre quatre auparavant.

"Quand vous avez beaucoup de monde, quand vous êtes amenés à manger sur place, ça peut créer un certain nombre de détritus", reconnait Jérôme Laffon. Les trains Ouigo sont remplis à près de 91% en moyenne et ils ont transporté 25 millions de voyageurs en 2025.

SNCF Voyageurs a prévu d'augmenter son offre Ouigo d'ici 2027, afin de répondre à l'explosion de la demande, puisque ces trains peuvent embarquer plus de passagers.

La compagnie disposera de 50 rames d'ici début 2027 contre 38 actuellement. Un renouvellement du matériel actuellement en circulation est également prévu.

La CGT-Cheminots dénonce de son côté le choix de la SNCF d'envoyer 14 rames en Espagne pour concurrencer Renfe sur son territoire alors "qu'elles seraient bien utiles [en France] pour renforcer les circulations, améliorer les dessertes et s'assurer de bonnes conditions de maintenance".

En décembre, une ONG avait placé Ouigo à la 25e place sur 27 d'un classement des compagnies ferroviaires européennes, en raison d'une qualité de service jugée mauvaise malgré les prix très bas pratiqués.

AFP/VNA/CVN