La Malaisie envisage de devenir le pôle automobile de nouvelle génération de l'ASEAN

L’Autorité malaisienne de développement des investissements (MIDA) s'est associée à DRB-Hicom Bhd et Zhejiang Geely Holding Group Co Ltd pour développer l'Automotive Hi-Tech Valley (AHTV) à Tanjung Malim, Perak, dans le but de faire du pays le pôle de l'ASEAN pour les véhicules de nouvelle génération (NxGV) et les véhicules à faible consommation d'énergie (EEV).