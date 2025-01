Malaisie - Singapour : créer une zone économique spéciale pour stimuler l'investissement

La Malaisie et Singapour ont annoncé mardi 7 janvier la création d'une zone économique spéciale à leur frontière commune afin de stimuler les investissements et la circulation des personnes et des marchandises.

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette zone économique spéciale, ouverte dans l'État de Johor, au sud de la Malaisie, et reliée par une route à Singapour, sera installée sur l'une des zones frontalières terrestres les plus fréquentées au monde, avec une moyenne de plus de 300.000 personnes qui la traversent quotidiennement.

"Il s'agit d'un projet important qui s'appuiera sur les atouts complémentaires de Singapour et de Johor, afin que nous puissions tous deux être plus compétitifs (...) et attirer conjointement davantage d'investissements sur nos côtes", a déclaré le Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, lors d'une conférence de presse, en compagnie de son homologue malaisien Anwar Ibrahim.

Les mouvements aux frontières seront facilités grâce à des voies d'immigration automatisées et au dédouanement sans papiers des marchandises, a indiqué le ministère malaisien de l'Économie.

L'ambition est d'attirer 50 projets dans la zone économique au cours des cinq premières années de sa création, ce qui entraînerait la création de 20.000 emplois qualifiés, a déclaré le ministre malaisien de l'Économie, Rafizi Ramli.

