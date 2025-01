L'indice de durabilité entre en vigueur le 8 janvier pour les téléviseurs

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Cet indice de durabilité remplacera pour plusieurs catégories l'indice de réparabilité - un outil prévu dans le cadre de la loi antigaspillage de 2020 proposant une note allant de 1 à 10, avec pour but de préciser si un produit est aisé à réparer et de faciliter l'accès aux pièces détachées.

L'indice de réparabilité était déployé depuis janvier 2021 sur cinq catégories de produits - smartphones, ordinateurs portables, téléviseurs, tondeuses à gazon, lave-linge hublot. Il avait été étendu fin 2022 à quatre autres catégories : lave-linge à ouverture par le haut, lave-vaisselle, aspirateurs, nettoyeurs haute-pression.

Mais un décret paru en avril 2024 avait annoncé qu'à partir de 2025, cet indice serait remplacé par un indice de "durabilité" pour certaines catégories de produits, à commencer par les téléviseurs (le 8 janvier) et les lave-linge (tout type d'ouverture, le 8 avril).

"Il comprend de nouveaux critères, notamment relatifs à la fiabilité du produit", ou concernant la résistance aux contraintes et à l’usure, ou encore l’existence d’une garantie commerciale, avait indiqué fin décembre le ministère de la Transition écologique sur son site.

Mardi 7 janvier, dans un communiqué, l'association "Halte à l'obsolescence programmée" (HOP) a salué "une bonne nouvelle" avec l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif sur l'étiquette des téléviseurs, qu'il qualifie de "plus complet" et "indispensable pour éclairer les consommateurs et consommatrices sur la fiabilité des biens et inciter les fabricants à produire des biens éco-conçus".

HOP regrette cependant que cette affichette écologique "concerne encore trop peu de produits".

L'association précise aussi que le ministère et les parties prenantes concernées "ont travaillé ensemble initialement sur trois catégories de produits : téléviseurs, lave-linge et smartphones" et déplore "l'exclusion des smartphones de ce dispositif à la suite d'une décision de la Commission européenne" qui avait donné un avis défavorable concernant l'inclusion de ces produits dans le dispositif, précise HOP sur son site.

