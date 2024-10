La Malaisie fait un bond en avant dans l'Indice mondial de l'innovation 2024

>> La monnaie malaisienne bondit à son plus haut niveau depuis 34 mois face au dollar

>> La Malaisie lance une politique d'économie circulaire pour stimuler la croissance verte

Photo : VNA/CVN

Il s'agit d'une amélioration encourageante, car la Malaisie est restée stagnante à la 36e place pendant trois ans (2021 à 2023), a déclaré Chang Lih Kang, ministre des Sciences, des Technologies et de l'Innovation, avant d'ajouter que cela témoigne de l'engagement du gouvernement malaisien à construire un écosystème d'innovation fort et synergique.

L'objectif du pays dans le cadre du 12e Plan de la Malaisie est de se classer parmi les 30 premiers, et il s'efforce d'atteindre cet objectif l'année prochaine, a-t-il souligné.

Le ministre a ajouté que le GII, publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, est un indice important utilisé par les pays et les multinationales pour évaluer les écosystèmes d'innovation et aider à l'élaboration des politiques et des décisions d'investissement.

La Malaisie a réussi à renforcer sa position globale mais a également maintenu ses performances dans plusieurs domaines clés.

Le pays reste deuxième dans la catégorie des pays les plus innovants pour les pays à revenu intermédiaire supérieur et continue de se classer premier dans trois sous-indicateurs critiques : les diplômés en sciences et en ingénierie, les exportations de haute technologie et les exportations de biens créatifs.

VNA/CVN