La Malaisie envisage d'exporter davantage de variétés de durian de qualité supérieure vers la Chine

La décision de la Malaisie de commencer à exporter des durians frais vers la Chine est une étape importante pour les agriculteurs et les entreprises malaisiens engagés dans cette industrie.

>> La Malaisie exporte pour la première fois du durian frais vers la Chine

>> Le durian, un nouvel espoir pour les exportations malaisiennes

Photo : Bernama/CVN

Cela devrait être une excellente occasion d'offrir davantage de variétés de qualité supérieure, en plus du très recherché Musang King, au plus grand marché de consommation de ce fruit tropical.

La Malaisie a reçu le feu vert pour exporter du durian frais vers la Chine en juin, après que le Premier ministre chinois Li Qiang a rencontré le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim à Kuala Lumpur pour marquer 50 ans de relations diplomatiques. Auparavant, elle ne pouvait exporter que des produits à base de durian et des durians congelés vers la deuxième plus grande économie du monde.

En août, après avoir satisfait aux exigences phytosanitaires strictes de la Chine, environ 40 tonnes de durians frais ont été expédiées avec succès.

La Malaisie a pour objectif d'exporter pour près de 500 millions de dollars de durians d'ici 2030, selon l'agence de presse Bernama. La demande pour cette délicatesse a rapidement augmenté parmi les consommateurs chinois ces dernières années. La Malaisie a exporté pour 36,3 millions de dollars de durians congelés vers la Chine en 2018. Ce chiffre a été multiplié par sept pour atteindre 260 millions de dollars en 2023.

Tan Sue Yee, Pdg du fournisseur malaisien de durian Top Fruits, a déclaré que le durian frais est une nouveauté pour les consommateurs et qu'il existe une forte demande sur le marché chinois. Le plus grand défi est que le durian frais a une durée de conservation plus courte, donc l'entreprise doit le faire par voie aérienne.

Depuis plus d'une décennie, l'entreprise expédie des durians congelés vers la Chine, qui est devenue son plus grand marché d'outre-mer et représente environ 60% de ses exportations totales.

La possibilité d'exporter des durians frais a ouvert la voie à l'introduction de davantage de variétés sur le marché chinois, a déclaré Tan Sue Yee, ajoutant que cela pourrait également inciter davantage d'entrepreneurs locaux à investir dans l'agro-industrie, ainsi qu'encourager les agriculteurs à adopter de meilleures pratiques agricoles et à améliorer la qualité de leurs produits.

VNA/CVN