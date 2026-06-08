La jeune communauté intellectuelle vietnamienne au Japon s’unit pour bâtir son avenir professionnel

La communauté des jeunes intellectuels vietnamiens au Japon (Vietnamese Professionals in Japan - VPJ) a organisé avec succès, le 7 juin à Tokyo, l’événement "VPJ Networking 5 - Rookie to Ready : Se connecter intelligemment, avancer avec confiance".

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Photo : VNA/CVN

Le programme a réuni de nombreux jeunes Vietnamiens vivant, étudiant et travaillant au Japon, notamment de récents diplômés en quête d’orientation pour leurs premiers pas dans la vie professionnelle. Cette initiative visait à créer un espace d’échanges entre les jeunes générations et des professionnels expérimentés ayant construit leur carrière au Japon.

Selon Ngô Hà Anh, président de VPJ et chef du comité d’organisation, l’événement avait pour objectif d’aider les participants à mieux appréhender les opportunités de carrière offertes au Japon et à élargir leurs perspectives professionnelles. Dans son intervention, il a partagé plusieurs conseils pratiques en matière de gestion financière personnelle, soulignant l’importance de maîtriser les notions de base de l’investissement, de comprendre le système fiscal japonais et d’acquérir des connaissances fondamentales en économie et en finance.

Nguyên Tài Duy, expert au sein de l’entreprise Rikkei, a présenté les différentes étapes de l’évolution professionnelle d’un ingénieur au Japon. Il a notamment recommandé aux jeunes candidats de "quantifier leurs réalisations" en mettant en avant des résultats concrets et mesurables, tels que les gains de performance, la croissance générée ou l’ampleur des projets menés à bien.

Pour sa part, Bê Minh Nhât, titulaire d’un master, a abordé les enjeux liés à la santé mentale et au développement personnel des jeunes actifs. Il a évoqué les défis auxquels ils sont confrontés, notamment la pression professionnelle, l’éloignement familial et la nécessité de préserver un équilibre durable entre vie professionnelle et vie personnelle.

Photo : VNA/CVN

Lê Minh Tuân, représentant de FPT Japon, a quant à lui partagé son expérience du développement de carrière dans un environnement international, mettant l’accent sur l’importance d’une harmonisation entre réussite professionnelle, vie privée et bien-être psychologique.

À l’issue des présentations, les participants ont pris part à des discussions en petits groupes, favorisant les échanges directs avec les intervenants ainsi que le développement de nouveaux réseaux professionnels.

Au-delà des conseils pratiques dispensés, l’événement a offert un précieux espace de rencontre et de partage pour la communauté vietnamienne au Japon. De nombreux participants ont indiqué avoir acquis une vision plus claire de leur avenir professionnel et davantage de confiance pour poursuivre leur parcours.

Présent à l’événement, Ito Kenji, représentant de l’Université Asie-Pacifique de Ritsumeikan (APU), a encouragé les jeunes Vietnamiens à maîtriser le japonais tout en renforçant leurs compétences en anglais, les entreprises japonaises recherchant de plus en plus de profils bilingues ou multilingues. Il a salué la qualité des étudiants vietnamiens, dont un grand nombre choisissent de rester travailler au Japon en tant que main-d’œuvre hautement qualifiée, et s’est déclaré convaincu qu’ils continueront à contribuer activement au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Japon.

VNA/CVN