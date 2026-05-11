Septième édition du Prix pour les enfants Dê Mèn

Le 11 mai, le comité d’organisation du prix Dê Mèn (Grillon) 2026, dans le cadre de sa 7 e édition, a dévoilé le Top 10 des finalistes de cette saison. Celui-ci comprend trois recueils de récits, deux séries de peintures, deux bandes dessinées, un recueil de poésie, une comédie musicale ainsi qu’une série d’animation accompagnée d’un écosystème créatif. Parmi les finalistes figurent également quatre jeunes auteurs enfants.

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Lancé par le journal Thê Thao & Van Hoa (Sports & Culture) de Agence Vietnamienne d'Information en 2020, le prix Dê Mèn est une distinction annuelle à but non lucratif récompensant des œuvres artistiques créées par et pour les enfants. Il comprend un Grand Prix, intitulé "Hiêp si Dê Mèn" (Chevalier Grillon), ainsi que d’autres récompenses baptisées "Khat vong Dê Mèn" (Aspiration du Grillon) et des prix du jury.

Le grillon constitue une figure emblématique de plusieurs œuvres majeures de la littérature jeunesse vietnamienne, notamment le roman Dê Mèn phiêu lưu ký (Les aventures d’un grillon) de Tô Hoài et le poème Gui ban Chi lê (Lettre à un ami chilien) de Trân Dang Khoa. Pour de nombreux Vietnamiens ayant grandi à la campagne, cet insecte évoque les souvenirs d’enfance et symbolise la bravoure.

Une créativité jeunesse éclatante

Photo : TH/CVN

La 7e édition a été lancée le 26 mars 2026. Le comité d’organisation a examiné 146 œuvres représentatives destinées à la jeunesse, créées ou finalisées entre le 1er janvier 2025 et le 25 avril 2026. Les candidatures provenaient à la fois des auteurs eux-mêmes et des recommandations de collaborateurs du journal Thê Thao & Van Hoa, parmi lesquels des écrivains, poètes, artistes, maisons d’édition et passionnés d’art jeunesse.

Après deux tours de sélection, le jury a retenu dix œuvres pour la finale.

Le Top 10 de cette année reflète clairement la volonté de "rehausser le niveau" du prix, conformément à l’esprit de la Résolution N°80 du Bureau politique et de la Directive N°4 du Secrétariat du Parti, qui mettent l’accent sur le développement des industries culturelles, la construction d’écosystèmes créatifs et la création de produits culturels à large diffusion dans la société contemporaine.

Les œuvres finalistes témoignent d’un élargissement notable du champ créatif, avec la présence simultanée de nombreux genres : prose, poésie, peinture, bande dessinée, comédie musicale, cinéma, animation et modèles créatifs multiplateformes. Parmi les œuvres marquantes figurent la comédie musicale Phép màu của Kurt (Le miracle de Kurt), produite par STARLAB Academy, ou encore la série d’animation Wolfoo, diffusée à la télévision et au cinéma, accompagnée d’un écosystème créatif développé par Sconnect Vietnam. Cette évolution montre que le prix accorde une attention croissante aux œuvres susceptibles de devenir de véritables produits des industries culturelles.

Photo : BTC/CVN

Autre fait notable : la forte présence de jeunes auteurs par rapport aux éditions précédentes. Cette année, quatre enfants figurent dans le Top 10 : Vu Ngoc Diêp (11 ans), Nguyên Minh Quân (11 ans), Lê Nha Uyên (10 ans) et Nguyên Dang Hai Nam (16 ans).

Le classement final met également en lumière plusieurs auteurs portés par une forte ambition créative pour la jeunesse, tels que Nguyên Thi Nhu Hiên et Lê Anh Vinh, signe que la création destinée aux enfants s’enrichit de nouvelles voix prometteuses. Cette édition marque aussi le retour de figures déjà bien établies dans la littérature et les arts pour enfants, comme Nguyên Ngoc Thuân et Ta Huy Long.

Depuis sa création, le prix Dê Mèn ambitionne de couvrir largement les domaines de la création artistique pour la jeunesse, de la littérature au divertissement, des formes d’édition traditionnelles aux plateformes numériques contemporaines. Dans le contexte actuel, marqué par la mise en œuvre de la Résolution N°80 du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne et de la Directive N°4 du Secrétariat du Parti sur le renforcement du leadership dans les activités éditoriales, le comité d’organisation a décidé, à l’occasion de cette 7e édition, de faire évoluer le prix vers une nouvelle dimension grâce à plusieurs innovations majeures.

Le prix Dê Mèn s’élargit

Photo : BTC/CVN

Le prix ne se limite désormais plus à découvrir et honorer des créations "des enfants" et "pour les enfants". Il poursuit un objectif de long terme : bâtir un écosystème culturel et artistique pour les enfants vietnamiens à l’ère numérique, favoriser la transformation des œuvres primées à fort potentiel en produits culturels à large rayonnement, contribuer concrètement au développement des industries culturelles vietnamiennes et promouvoir durablement la culture de la lecture, notamment auprès des jeunes générations.

En six éditions, le Grand Prix a été attribué à plusieurs figures majeures telles que Nguyên Nhât Anh (2020), Trân Duc Tiên (2023), Ly Lan (2024) et Pham Tuyên (2025). Une trentaine de prix "Khat vong Dê Mèn" ainsi que plusieurs distinctions du jury ont également été décernés à des artistes vietnamiens et internationaux, dont huit enfants.

À partir du Top 10 de cette année, le jury, présidé par Trân Dang Khoa, vice-président de l’Association des écrivains du Vietnam, entamera la phase finale d’évaluation afin de désigner les lauréats.

La cérémonie de remise des prix devrait se tenir le 22 mai prochain à Hanoï.

Les finalistes du prix pour les enfants Dê Mèn 1. "100 cái chân" (100 jambes), récit de Nguyên Ngoc Thuân, publié par les Éditions Trẻ (Jeunesse). 2. "Bà nội kỳ lạ nhứt thế gian" (La grand-mère la plus étrange du monde), manuscrit de roman de Nguyên Thi Nhu Hiên. 3. "Bác sách bụng to" (Le gros livre), manuscrit de recueil de poèmes de Vu Ngoc Diêp, 11 ans. 4. "Tiếng nói đại dương" (La voix de l’océan), série de peintures de Nguyên Minh Quân, 11 ans. 5. Série de peintures sur le Vietnam de Nguyên Dăng Hai Nam, 16 ans. 6. "Chú robot tưởng mình là người" (Le petit robot qui se croyait humain), récit de Lê Anh Vinh, publié par les Éditions Kim Đồng. 7. "Những câu chuyện về công tử mơ mộng cùng chùm tác phẩm về chú mèo" (Histoires du jeune maître rêveur et la série d’œuvres sur le petit chat), manuscrit illustré de Lê Nha Uyên, 10 ans. 8. "Phép màu của Kurt" (Le miracle de Kurt), comédie musicale produite par l’Académie des arts STARLAB 9. La série d’animation "Wolfoo" et son écosystème créatif, produits et développés par Sconnect Vietnam 10. "Yersin - Khúc hát cá ông" (Yersin - le chant du poisson-baleine), bande dessinée de Ta Huy Long, publiée par les Éditions Kim Đồng.

Quê Anh/CVN