Le président Luong Cuong reçoit le ministre indien Kiren Rijiju à Hô Chi Minh-Ville

Photo: VNA/CVN

Lors de la rencontre, le président vietnamien a salué la participation du ministre Kiren Rijiju, représentant le gouvernement indien, à cette célébration du Vesak, organisée pour la quatrième fois au Vietnam.

Il a exprimé ses remerciements particuliers au ministre pour avoir amené au Vietnam les reliques sacrées du Bouddha.Le président a souligné que l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et l’Inde constituait un patrimoine commun inestimable, à préserver et valoriser par les générations futures.

Le ministre Kiren Rijiju a félicité le Vietnam pour l’organisation réussie de cet important événement des Nations Unies et a exprimé son admiration pour la qualité, l’ampleur et le sérieux de l’organisation assurée par le pays hôte.

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong et le ministre indien ont convenu de la nécessité de renforcer davantage la coopération bilatérale dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement. Ils ont également exprimé leur souhait d’élargir la coopération dans la défense, la sécurité, l’éducation, les sciences et les technologies, la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples.

Le ministre Kiren Rijiju a proposé une mise en œuvre active des projets de coopération en matière de défense déjà approuvés dans le cadre du crédit de 500 millions de dollars accordé par l’Inde au Vietnam, et de renforcer la coopération dans le cadre de l’accord bilatéral sur l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.

Partageant la position du président vietnamien sur la nécessité d’approfondir la coordination et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux, le ministre indien a remercié le Vietnam pour sa décision de rejoindre la Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) et pour les démarches en cours afin d’adhérer officiellement à l’Alliance solaire internationale (International Solar Alliance - ISA).

Le ministre a également réaffirmé la politique constante de l’Inde consistant à promouvoir l’initiative "Agir vers l’Est"», en considérant l’ASEAN, dont le Vietnam, comme un pilier de sa politique étrangère.Concernant la question de la Mer Orientale, le ministre a souligné que l’Inde maintenait une position constante et qu’elle avait exprimé à plusieurs reprises son soutien aux principes du respect du droit international, y compris la Charte des Nations unies et la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Le président Luong Cuong a approuvé le fait que, dans un contexte mondial marqué par des évolutions complexes, les deux pays devaient continuer à bien se coordonner et à se consulter mutuellement sur les questions multilatérales, dans l’intérêt de leurs peuples et pour contribuer à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN