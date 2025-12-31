Isiah Whitlock Jr., second rôle de la série The Wire, est mort

L'acteur américain Isiah Whitlock Jr., connu pour son incarnation d'un sénateur corrompu dans la série The Wire , est décédé à l'âge de 71 ans, a annoncé mardi 30 décembre son agent sur Instagram.

Photo : AFP/VNA/CVN

"C'est avec une immense tristesse que je vous annonce le décès de mon cher ami et client Isiah Whitlock Jr.", a expliqué le manager Brian Liebman, saluant "un acteur brillant et une personne encore plus remarquable".

Son rôle le plus mémorable reste celui de Clay Davis, un politique pourri qu'il jouait dans The Wire, le chef-d'oeuvre diffusé sur HBO dans les années 2000, souvent considéré comme l'une des meilleures séries jamais tournées.

Ses manœuvres dans la ville de Baltimore reliaient l'argent sale du trafic de drogue aux hautes sphères du pouvoir.

Le personnage a marqué les esprits d'une génération de téléspectateurs avec son humour noir et une exclamation bien à lui, "sheeeeee-it", une prononciation allongée du mot "shit" - "merde" en anglais.

Selon Variety, l'acteur était régulièrement arrêté dans la rue par des fans qui lui demandaient de répéter cette interjection.

Né dans l'Indiana, Isiah Whitlock Jr. a également fréquemment travaillé avec Spike Lee. Il apparaît dans plusieurs films du réalisateur afro-américain, dont BlacKkKlansman, Da 5 Bloods, She Hate Me, et Chi-Raq.

Au cours d'une carrière qui a duré plus de trois décennies, l'acteur a notamment joué un petit rôle de médecin dans Les Affranchis de Martin Scorsese, et un second rôle dans Il était une fois de Disney.

Il a aussi prêté sa voix pour certains dessins animés Pixar, dont Buzz l'éclair et Cars 3.

Il est également apparu dans la série Veep, satire sur la fonction de vice-présidente des États-Unis, où il incarnait le secrétaire américain à la Défense.

AFP/VNA/CVN