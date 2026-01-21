Valentino aimait rendre belles les femmes, dit son partenaire

Le styliste et grand couturier italien Valentino aimait créer des tenues qui rendaient les femmes belles, a déclaré mardi 20 janvier son partenaire Giancarlo Giammetti, au lendemain du décès à 93 ans de cette légende de la mode.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Il disait toujours : +Ce n'est pas ma faute, j'aime simplement la beauté+", a déclaré M. Giammetti aux journalistes devant le siège de Valentino à Rome.

Le créateur, qui a lancé sa maison de couture en 1960, était l'un des plus grands couturiers de son époque et a habillé certaines des femmes les plus élégantes du monde.

Ses créations ont été portées par les plus grandes personnalités de l'élite internationale, d'Elizabeth Taylor et Nancy Reagan à Sharon Stone et Julia Roberts.

Photo : AFP/VNA/CVN

Bien qu'il ait été à l'origine de certaines des tenues les plus emblématiques du tapis rouge, il était probablement surtout connu pour ses robes d'un rouge profond et intense, le "rouge Valentino".

Le message et l'héritage du créateur était "que la mode sert à embellir et non à ridiculiser", a déclaré M. Giammetti, partenaire d'une vie de Valentino et qui a contribué à faire connaître la marque à l'échelle mondiale.

"Du point de vue créatif, il nous a appris à respecter les femmes", a-t-il ajouté.

La dépouille du créateur sera exposée à partir de mercredi 21 janvier à la Fondation Valentino Garavani et Giancarlo Giammetti, à côté de l'atelier Valentino dans le centre historique.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les funérailles auront lieu vendredi 23 janvier à la basilique Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, dans la capitale italienne.

Luca Bonilli, un étudiant en mode de 21 ans à l'académie Belle Arti de Rome, faisait partie de ceux qui ont rendu hommage mardi 20 janvier devant la Fondation, où des roses rouges avaient été déposées en signe de respect.

"C'est une grande perte. Même pour ceux qui ne s'intéressent pas à la mode, c'était une figure importante", a-t-il déclaré à l'AFP.

Et avec la mort de Valentino, survenue quelques mois seulement après celle d'un autre grand nom italien, Giorgio Armani, "il ne reste plus grand-chose" de la mode italienne aujourd'hui, a estimé l'étudiant.

"Quand de nombreux stylistes et créateurs italiens étaient encore en vie, j'avais l'impression... que le monde de la mode était beaucoup plus insouciant et beau", a-t-il ajouté.

AFP/VNA/CVN