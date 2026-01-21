Mode masculine

Pharrell Williams lance les défilés parisiens dans une maison Vuitton futuriste

Louis Vuitton a lancé mardi 20 janvier la semaine de la mode masculine de Paris avec un défilé imaginé par Pharrell Williams, mettant en scène une maison futuriste et entourée d'un jardin bucolique.

>> À Paris, une mode masculine plus audacieuse et pleine de couleurs

>> Jacquemus joue les paysans au château de Versailles en clôture de la Fashion Week

Photo : Reuters/VNA/CVN

Pour l'occasion, l'artiste américain a conçu une demeure entièrement vitrée installée au pied de la Fondation Louis Vuitton.

Les mannequins ont déambulé autour de cette maison, y entrant parfois, vêtus de manteaux en laine à col écharpe, costumes amples voire bermudas, blousons courts ou parkas cintrées avec capuche en fourrure.

La palette reste neutre, entre gris, noir et kaki, parfois ponctuée d'éclats scintillants, de motifs Prince-de-Galles et de touches de bordeaux.

De nombreuses personnalités ont assisté au show, parmi lesquelles la première dame Brigitte Macron, le chanteur américain Usher ou encore l'acteur français Tahar Rahim.

Quelques heures plus tôt, Jeanne Friot avait ouvert la semaine avec une performance moins people mais tout aussi marquante.

Figure montante d'une mode engagée, éco-responsable et non genrée, la créatrice française a dévoilé Awake, sa nouvelle collection hivernale mixte, sous la forme d'une performance chorégraphique au Théâtre du Rond-Point.

Pendant huit minutes, des danseurs du Ballet de Lorraine et mannequins - parmi lesquels des personnalités comme la journaliste Daphné Bürki ou la drag-queen Mami Watta - ont dévoilé une série de silhouettes emblématiques du vestiaire de la styliste sur une bande-son enlevée.

Dans une palette où dominaient le rouge, le noir et le violet se sont enchaînés pantalons à plumes, corset construit à partir de ceintures de cuir rouge, tailleur veste-jupe entièrement brodé de sequins, vestes en cuir aux épaules sculptées et mini-jupes façon kilt.

Le show s'est conclu par une standing ovation.

De son côté, la marque française Études Studio a présenté sa collection mixte composée de costumes structurés, de blousons bomber et de pulls en mohair, le tout dans des tons gris, violets et bordeaux.

La griffe japonaise Auralee a quant à elle révélé une mode inspirée du vintage, épurée, mêlant trenchs et pantalons en velours côtelé, cuir, chemises à carreaux et jupes fluides dans des tons écrus, bruns ou gris, relevés de touches vives de bleu et de vert.

En marge du calendrier officiel, le créateur italien Pierpaolo Piccioli a également dévoilé sa première collection homme pour Balenciaga lors d'une présentation.

Le successeur de Demna propose de longs manteaux en laine noire ou beige, des blousons en cuir, dont un marron orné de clous ou un jaune vif, ou encore un costume d'un violet intense.

Pendant six jours, 66 maisons vont dévoiler leur nouveau vestiaire hivernal à travers 36 défilés et 30 présentations.

Cette édition s'annonce plus mesurée après une année 2025 marquée par un vaste mercato artistique, mais promet des temps forts avec la deuxième collection masculine de Jonathan Anderson pour Dior mercredi 21 et, samedi 24 janvier, la dernière de Véronique Nichanian pour Hermès après 37 ans à la tête de la ligne homme.

AFP/VNA/CVN