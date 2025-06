Fashion Week : Jonathan Anderson entre en scène chez Dior

C'est l'événement le plus attendu de la Fashion Week masculine de Paris : considéré comme un des prodiges de la mode, Jonathan Anderson présente sa première collection Dior Homme vendredi 27 juin, prélude à la haute couture et la femme.

>> Jonathan Anderson quitte Loewe, renforçant les spéculations sur son avenir

>> Une page se tourne chez Dior avec le départ de Maria Grazia Chiuri

>> Jonathan Anderson nommé directeur artistique des collections Femme

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Tout au long de la semaine, le Nord-Irlandais de 40 ans a distillé sur les réseaux sociaux des indices autour de ce premier défilé qui aura lieu à 14h30 à l'Hôtel des Invalides.

Il a partagé des clichés par Andy Warhol du peintre Jean-Michel Basquiat (1960-1988), figure de la contre-culture, et de Lee Radziwill, égérie mode des années 1960-70 et sœur de Jackie Kennedy - tous deux "incarnation même du style", selon lui -, ainsi que des porte-épingles en argent en forme d'oiseau et de grenouille ou encore des vidéos du footballeur Kylian Mbappé, égérie Dior, faisant maladroitement son nœud de cravate.

Jonathan Anderson a aussi dévoilé trois versions des sacs Book Tote de la maison, frappés des titres des livres Dracula de Bram Stoker et Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, ainsi que d'un "Dior by Dior", titre de l'autobiographie de Christian Dior.

Les invités triés sur le volet ont, eux, reçu une assiette en porcelaine ornée de trois œufs, une invitation devenue virale sur les réseaux. Le créateur a révélé qu'il s'agissait de l'élément central d'un plateau de petit déjeuner.

Dans un contexte économique incertain, où le secteur du luxe multiplie les changements de direction artistique pour renouveler son image et raviver sa croissance, sa nomination chez Dior constitue l'un des mouvements les plus importants du mercato, avec celle du Franco-Belge Matthieu Blazy, 41 ans, chez Chanel.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Après des mois de spéculations, le Nord-Irlandais a été annoncé début juin à la tête des collections femme de Dior, en remplacement de Maria Grazia Chiuri, quelques semaines après son arrivée chez l'homme. Il devient ainsi le premier styliste depuis Christian Dior à superviser les trois lignes de la maison phare de LVMH, avec la haute couture.

"Un des plus doués de sa génération"

Ce choix "fait sens", pour Alice Feillard, directrice des achats de l'Homme aux Galeries Lafayette. "C'est presque deux marques différentes, Dior Homme et Dior Femme, avec deux histoires très différentes. Ça l'a été pendant de nombreuses années et je pense que, maintenant, le vrai enjeu de la marque, c'est d'avoir une identité un peu plus cohérente", analyse-t-elle.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Salué pour avoir propulsé sur le devant de la scène la griffe espagnole Loewe, également propriété de LVMH, Jonathan Anderson est l'un des créateurs les plus prometteurs, dont la réputation s'est bâtie sur des coupes impeccables, avec une utilisation généreuse de matériaux nobles, comme le cuir et le métal.

Parmi ses créations phares, des tenues de scène pour Beyoncé ou Rihanna. Il a également un lien fort avec le cinéma, en particulier avec le réalisateur italien Luca Guadagnino, pour qui il a conçu les costumes de Challengers, avec Zendaya, et Queer, avec Daniel Craig.

Formé à la London School of Fashion, le Nord-Irlandais a débuté dans le département marketing de Prada, puis a créé sa propre marque, JW Anderson, en 2008. "Je pense que c'est un des talents les plus doués de sa génération (...) On a vu ce qu'il a fait chez Loewe, un travail avec brio extrêmement remarquable", avance Alice Feillard.

"Il peut être considéré comme l'un des créateurs les plus talentueux et très certainement les plus prolifiques de ces dernières années", abonde Adrien Communier, chef de rubrique mode pour la revue GQ France.

"Il y a quelque chose d'enfantin mais très intellectuel et je trouve qu'il y a quelque chose aussi de très effronté, très audacieux dans sa mode, qui est très intéressant", ajoute-t-il.

AFP/VNA/CVN