Sortie d'un coffret de chansons inédites de Bruce Springsteen

Photo : AFP/VNA/CVN

Car pour beaucoup de fans, le chanteur natif du New Jersey avait subi un passage à vide avant le tournant du siècle, alors qu'il s'était - temporairement - séparé de son groupe historique, le E Street Band.

"Je lis souvent à mon propos que les années 1990 étaient comme perdues pour moi", dit The Boss dans une récente vidéo sur YouTube. "En fait, Patti (Scialfa, sa femme musicienne) et moi avions des enfants très jeunes à ce moment-là", ajoute-t-il pour expliquer sa moindre productivité. Mais "en réalité, je travaillais tout le temps".

Bruce Springsteen, voix de l'Amérique prolétaire connu pour ses concerts-fleuve, raconte avoir profité de la pandémie du COVID-19 pour mettre la dernière main à tout ce qui lui restait dans les tiroirs.

Le résultat : un grand coffret de sept compilations d'œuvres composées entre 1983 et 2018, mais centrées autour des années 1990.

Devenu célèbre dès les années 1970 avec Born to run, il acquiert une aura internationale dans les années 1980 avec Nebraska ou Born in the USA, et, après une fin de siècle loin de son E Street Band, il renoue avec eux et le succès dans The Rising (2002), consacré au 11-Septembre.

Le coffret sorti vendredi 27 juin inclut un disque autour de son tube Streets of Philadelphia, un autre, Somewhere North of Nashville, qui va chercher du côté de la country, quand un troisième rend hommage à la Californie et sa culture mexicaine.

Bruce Springsteen n'est pas le premier à revisiter ses archives pour sortir des morceaux inédits, quitte à publier des morceaux initialement écartés de premiers albums.

Bob Dylan avait lancé la mode avec son Bootleg Series en 1991, et Springsteen avait d'ailleurs suivi en 1998 avec Tracks. La collection Tracks II est une suite directe, et un troisième opus est prévu.

AFP/VNA/CVN