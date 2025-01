Cinéma, musique, arts, mode : Lynch, artiste multicartes au lien particulier avec la France

Photo : AFP/VNA/CVN

Géant du cinéma américain, auteur de la série culte Twin Peaks, Lynch, décédé à l'âge de 78 ans, était très apprécié en Europe, et singulièrement en France, où il a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1990 pour Sailor et Lula, puis le Prix de la mise en scène en 2001 pour Mulholland Drive.

Il en "a présidé avec élégance le jury en 2002", ont rappelé vendredi 17 janvier le festival et son délégué général, Thierry Frémaux, saluant "un artiste unique et visionnaire dont l'œuvre aura influencé le cinéma comme peu d'autres auparavant".

"David Lynch était admiré dans le monde entier et singulièrement par le public français qui saluait en lui un artiste audacieux qui ne donnait aucune limite à sa créativité", lui a rendu hommage la ministre de la Culture, Rachida Dati.

Les cinéphiles français lui sont fidèles : plus de 2 millions de spectateurs pour Elephant Man et Dune, près d'un million pour Sailor et Lula. Il est l'un des rares, avec Woody Allen, à avoir reçu deux fois le César du meilleur film étranger.

Surtout, c'est grâce à des producteurs français que cet artiste inclassable tournera certains de ses films, dont Lost Highway et Twin Peaks : Fire Walk with Me à partir des années 1990, en se rapprochant notamment de Francis Bouygues et Alain Sarde.

Son histoire d'amour avec la France dépasse très largement le 7e art. Elle passe par la mode, de ses collaborations avec Agnès B. à un moyen-métrage tourné pour Dior, où il met en scène Marion Cotillard. "Je te souhaite un magnifique voyage David", a réagi la plus hollywoodienne des actrices françaises.

À l'origine, c'est la Fondation Cartier pour l'art contemporain qui a mis en avant les talents d'artiste plasticien de Lynch, a raconté à l'AFP Grazia Quaroni, directrice de sa collection qui compte environ 4.500 œuvres de quelque 500 artistes internationaux, dont une grande partie des dessins du réalisateur.

"Un patrimoine révélateur de son bouillonnement créatif continu", a-t-elle ajouté, très émue.

C'est l'ancien directeur général de la fondation, Hervé Chandès, qui "a découvert son atelier à Los Angeles et révélé au monde toutes les facettes d'expression de David Lynch, cinéaste mais aussi peintre, dessinateur, sculpteur, scénographe, photographe, musicien, d'une immense générosité et d'une attention rare aux autres, quels qu'ils soient", a-t-elle détaillé.

Concert avec Patti Smith

La fondation lui a consacré une grande exposition monographique en 2007, The Air is on Fire, à l'origine des relations privilégiées que l'artiste entretenait avec elle et Paris, et a fait connaître ses oeuvres d'art et installations en Europe et dans le monde. Elle a été le point de départ de nombreuses collaborations et a édité plusieurs beaux livres sur son travail.

David Lynch est souvent à Paris. À Montparnasse, il avait découvert l'imprimerie et l'atelier de lithographie Idem, où il a "passé beaucoup de temps les mains dans l'encre, à travailler loin du cinéma", a confié Mme Quaroni.

Il pouvait donner un concert avec Patti Smith ou concevoir une exposition avec le mathématicien russe Misha Gromov.

Les oiseaux de nuit ont, eux, défilé dans le night-club parisien sélect du deuxième arrondissement qu'il a entièrement conçu, le Silencio.

Parmi ceux qui ont pu le croiser dans la capitale française, surgissant sans prévenir d'une "énorme voiture noire" pour s'engouffrer dans une galerie d'art qui exposait ses lithographies, figure l'auteur de BD Riad Sattouf.

Il le raconte avec humour sur Instagram : "Tout le monde le fixe mais personne n'ose l'approcher. Il entre, tranquille, salue vaguement la petite foule. Et puis, chacun se remet à discuter, faisant mine de l'ignorer (comme si de rien n'était, évidemment)".

"Il prend une bouteille de vin blanc, me regarde et, avec sa voix de Gordon Cole, agent du FBI tout droit sorti de +Twin Peaks+, il me lance comme si j'étais sourd : +Do you want some white wine?+ Je réponds, la gorge serrée: +Euh yes, thank you very much+. Il me sert à ras bord", raconte Sattouf.

