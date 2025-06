À Paris, une mode masculine plus audacieuse et pleine de couleurs

Photo : AFP/VNA/CVN

Malgré une actualité pesante et les turbulences économiques que traverse le secteur du luxe, cette Fashion Week a été un "shot de créativité qui fait un bien fou", se réjouit auprès de l'AFP Alice Feillard, directrice des achats Homme aux Galeries Lafayette.

Cette saison printemps-été 2026 "est beaucoup plus créative que les précédentes, qui étaient un peu plus ternes", confirme Adrien Communier, chef de rubrique mode chez GQ France.

Outre des looks plus inspirés, les deux spécialistes pointent un climat plus apaisé, Alice Feillard soulignant la "bonne humeur" et de l'"optimisme", quand Adrien Communier évoque une "ambiance plus légère".

"Comme il y a eu beaucoup de débuts, il y a eu beaucoup de renouveau. Et, du coup, je trouve que les gens étaient plus curieux", ajoute-t-il.

Après un défilé féminin remarqué en mars, Julian Klausner a notamment fait sensation jeudi avec son premier show masculin chez Dries Van Noten, tandis que les débuts très attendus de Jonathan Anderson chez Dior ont été acclamés vendredi 28 juin.

Sur le podium, ce regain d'imagination s'est notamment illustré par une bonne dose de couleurs. Exit les tons marron et les pastels, l'été prochain se déclinera dans une palette de couleurs beaucoup plus profonde.

Saint Laurent a donné le ton dès le premier jour avec du violine, du bleu foncé, de l'orange et du vert mousse, suivi dans la foulée par les inspirations indiennes de Pharrell Williams chez Louis Vuitton.

Le fuchsia intense et le rouge sang chez Dries Van Noten ont également marqué les esprits, quand Kenzo a bombardé du rose bonbon, du bleu piscine et du jaune poussin.

"Nonchalance assumée"

Chez Dior Homme, la couleur était distribuée avec plus de parcimonie, mais très intense, comme ce vert forêt sur un manteau trapèze.

Les teintes se déclinaient parfois sous formes d'imprimés, tigre chez Kenzo, safari enfantin chez Louis Vuitton et fleuri chez Dior.

Chez Comme des Garçons Plus, l'imprimé se la joue géométrique, très pop et années 1970, une esthétique qui s'est beaucoup vue chez Amiri, Saint Laurent et Junya Watanabe, avec ses pantalons flare.

De leur côté, les rayures s'invitent chez tout le monde, sans jamais trop s'imposer.

Globalement, on assiste au retour d'une mode assez souple, avec des pantalons évasés, des longues vestes, des chemises ouvertes, avec toujours cette tendance pyjama.

"Il y a une espèce de nonchalance un peu assumée, un peu prestigieuse d'avoir une silhouette très souple et toujours extrêmement bien pensée", analyse Adrien Communier.

Le néo-dandy de la saison dernière se la joue beaucoup plus décontracté.

"C'est toujours le tailoring (style basé sur le costume) qui est omniprésent dans les collections mais qui se fluidifie. (...) Il y a toujours ce formalisme, mais beaucoup plus décontracté et qui reste quand même très élégant, assoupli", précise Alice Feillard.

Côté accessoires, on note également l'omniprésence des sacs, qu'ils soient portés à la main ou à l'épaule, pour une soirée ou pour un weekend.

Enfin, aux pieds, c'est le grand retour des tongs, comme chez Officine générale, Auralee ou même Hermès, "qui se portent de façon presque formelle", souligne Adrien Communier. L'illustration parfaite d'un style chic et décontracté en somme.

AFP/VNA/CVN