Carte blanche à Eva Jospin au musée Courbet à Ornans

Dialoguant avec deux tableaux du peintre, La Remise de chevreuil et La Source de la Loue, Eva Jospin invite le visiteur à découvrir plusieurs de ses œuvres, dont six ont été créées spécialement pour ce projet.

Dans l'atelier de Gustave Courbet, on tourne ainsi autour des sculptures et des bas reliefs mais aussi des broderies en fil de soie, des sculptures et des dessins de l'artiste parisienne, qui fête ses 50 ans cette année.

Eva Jospin façonne ses œuvres la plupart du temps avec du carton, un matériau qu'elle qualifie de "singulier", car peu utilisé dans l'histoire de l'art. Elle se revendique d'ailleurs "un peu mono matériau".

"Eva Jospin a été à l'origine de cette programmation puisque cette idée de carte blanche, on y pense depuis trois ans, à la suite de la restauration et de l'ouverture de l'atelier Courbet au public", détaille Benjamin Foudral, conservateur du musée et du pôle Gustave Courbet d'Ornans.

"Je souhaitais faire redevenir l'atelier de Gustave Courbet un lieu de création pour des artistes contemporains et le nom d'Eva Jospin s'est imposé de par la relation qu'elle entretient avec Courbet et avec l'art ancien", ajoute-t-il.

"Thèmes communs"

Relevant le défi de cette "Chambre d'écho", l'artiste plasticienne, fille de l'ancien Premier ministre Lionel Jospin, suit la trace du peintre marcheur : "On est dans l'atelier de Gustave Courbet, dans lequel il a peint de nombreux paysages qu'il a arpentés lui-même, autour d'Ornans et de la Vallée de la Loue. C'est le lieu où il revenait de ses marches. Et ensuite il travaillait sur ses peintures", explique Eva Jospin.

"Donc j'essaie de réfléchir à cette présence et de travailler autour de cette invitation, de réfléchir en résonance avec son œuvre, puisqu'il y a des thèmes communs entre son œuvre et mon travail : la grotte, la forêt et le paysage", ajoute l'artiste.

L'exposition est ouverte jusqu'au 19 octobre.

Eva Jospin, qui avait eu les honneurs du Château de Versailles l'année passée, présentera par ailleurs en fin d'année ses travaux au Grand Palais, à partir du 10 décembre, avec Claire Tabouret.

De son côté, le musée Courbet propose en parallèle une seconde exposition, dédiée celle-ci au maître des lieux, Gustave Courbet (1819-1877), infatigable marcheur dont la nature luxuriante de la Vallée de la Loue a été à la source de son art et de sa peinture.

Intitulée "Paysages de marche dans les traces de Rousseau, Courbet, Renoir, Cézanne et les autres", elle met en valeur une sélection de 60 œuvres des plus grands "peintres marcheurs" du XIXe siècle, prêtées par 24 musées français.

