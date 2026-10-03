La Fête de la mi-automne, c’est vraiment du gâteau !

La Une du numéro 39 nous rappelait l’importance, la valeur et l’esprit de la Fête de la mi-automne ( Têt Trung thu en vietnamien) ou Fête de la réunion familiale. Elle précisait aussi que, cette année, le 15ᵉ jour du 8ᵉ mois lunaire tombait le vendredi 25 septembre.

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Tout le week-end dernier a été consacré à ces célébrations qui réunissent petits et grands, élèves et enseignants, citadins et ruraux, mais aussi les Vietnamiens du monde entier. Il est d’ailleurs amusant de constater que les grandes enseignes françaises mettent elles aussi les petits plats dans les grands à l’occasion des fêtes vietnamiennes, en mettant à l’honneur les gâteaux de lune (bánh trung thu), ainsi que les fruits et légumes de saison.

Incontournable, colorée et joyeuse, la Fête de la mi-automne est avant tout celle des enfants. Ceux-ci reçoivent des jouets traditionnels, notamment des masques en papier mâché et, surtout, des lanternes multicolores, souvent en forme d’étoile à cinq branches, comme celle brandie par notre petite “poupée” en Une la semaine dernière.

À la nuit tombée, les enfants défilent dans les rues avec leurs lanternes illuminées, au rythme des tambours accompagnant les danses du lion et de la licorne. Les familles se réunissent sous la pleine lune autour d’un thé chaud et des célèbres gâteaux de lune, pâtisseries rondes ou carrées garnies de diverses saveurs et symboles de prospérité.

Ces moments sont aussi l’occasion de se souvenir des origines agricoles de la fête, associées à la fin des récoltes de riz et à l’espoir d’une année abondante.

La famille figurant en Une du numéro 39 s’était procuré tous les accessoires nécessaires au marché traditionnel de la Fête de la mi-automne de la rue Hàng Ma, à Hanoï. Cette année encore, la capitale semblait plus illuminée que jamais et soucieuse de valoriser son patrimoine afin de faire de cet événement un rendez-vous culturel incontournable.

Il faut dire que la ville dispose de véritables joyaux, à commencer par le lac Hoàn Kiêm (lac de l’Épée restituée) et son Vieux quartier. Dans ce décor unique, chaque célébration revêt une dimension particulière et contribue au rayonnement des industries culturelles.

J’ai une petite faim, moi ! Je vais déguster un délicieux gâteau de lune à la pâte de graines de lotus, garni d’un jaune d’œuf salé symbolisant la pleine lune. Ça vous tente ?

Hervé Fayet/CVN