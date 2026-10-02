Le Vietnam accélère vers une croissance de qualité

Dans un contexte où les moteurs traditionnels de croissance montrent leurs limites, la transformation du modèle de développement est devenue une nécessité. La Banque asiatique de développement (BAD) estime que le Vietnam a accompli des progrès significatifs dans cette transition.

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Photo : VNA/CVN

Pour autant, afin de maintenir une trajectoire de développement durable à long terme, le pays doit encore relever d’importants défis.

Des avancées majeures

S’exprimant lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Bùi Minh Giap, économiste en chef de la BAD au Vietnam, a indiqué que grâce à la poursuite de sa politique d’ouverture, à l’attraction des investissements directs étrangers (IDE), au développement des infrastructures et à une main-d’œuvre compétitive, le Vietnam était passé du statut d’économie à faible revenu à celui de centre de production et d’exportation important dans la région.

Bùi Minh Giap a souligné que le Vietnam était devenu un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure plus tôt que l’objectif fixé pour 2020. Selon la classification de la Banque mondiale, le revenu national brut (RNB) par habitant du Vietnam est passé de 4.490 dollars en 2024 à 4.970 dollars en 2025, franchissant le seuil de 4.636 dollars pour intégrer cette catégorie après 17 ans dans la tranche inférieure.

S’agissant de la dynamique économique récente, lors de la conférence de presse consacrée à la présentation, en septembre, du rapport sur les Perspectives du développement en Asie (ADO), Shantanu Chakraborty, directeur national de la BAD au Vietnam, a salué les résultats enregistrés au premier semestre 2026. Le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam a progressé de 8,2%, contre 7,5% sur la même période de l’année précédente. Cette croissance s’est diffusée à plusieurs secteurs de l’économie, portée notamment par l’expansion de l’industrie manufacturière, la consommation intérieure, la stabilité des flux d’IDE et des mesures de soutien opportunes.

De son côté, Bùi Minh Giap a relevé que la croissance reposait sur l’ensemble des branches de l’économie. L’investissement et la production demeurent deux moteurs essentiels, tandis que les IDE constituent toujours un point fort. Les capitaux enregistrés et décaissés ont ainsi progressé au cours des huit premiers mois de l’année. Par ailleurs, l’indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier s’est maintenu au-dessus du seuil de 50 points pendant 14 mois consécutifs, témoignant d’une expansion continue de la production.

Face à ces indicateurs, la BAD a révisé à la hausse ses prévisions de croissance pour le Vietnam, estimant le taux à 7,8% pour 2026, contre 7,2% en juillet, et à 7,6% pour 2027.

Des goulots d’étranglement internes

Photo : VNA/CVN

Malgré ces avancées, la BAD estime que le modèle de croissance vietnamien demeure fortement tributaire de l’accumulation de capital, du crédit bancaire, d’une main-d’œuvre à faible coût, des investissements directs étrangers et des matières premières importées.

Le premier défi tient à la forte dépendance de l’économie au crédit bancaire. Fin 2025, l’encours total des crédits représentait 145% du PIB, tandis que le marché des obligations d’entreprises ne pesait qu’environ 10 % du PIB. La croissance rapide du crédit par rapport aux dépôts réduit les marges de manœuvre des banques pour poursuivre l’expansion du financement, notamment à long terme, indispensable aux grands projets d’infrastructure.

Par ailleurs, Bùi Minh Giap a relevé l’apparition d’un déficit commercial, les importations progressant plus vite que les exportations. De janvier à juillet 2026, les exportations ont augmenté de 21,7%, tandis que les importations ont bondi de 34,8%, portant le déficit commercial de marchandises à 20,5 milliards de dollars. Bien que cette hausse des importations reflète une expansion de l’activité productive liée aux achats de machines et de composants, elle montre également la dépendance de l’économie nationale vis-à-vis des intrants importés.

Un autre enjeu soulevé par Shantanu Chakraborty concerne le renforcement du secteur privé local. Durant les sept premiers mois de l’année, 155.300 entreprises se sont retirées du marché, malgré la création ou la reprise d’activité de 187.200 entreprises. Cela traduit les difficultés persistantes auxquelles fait face le secteur privé.

Les représentants de la BAD ont souligné la nécessité de renforcer les capacités des entreprises locales afin qu’elles puissent mieux tirer parti des retombées des IDE et s’intégrer davantage aux chaînes de valeur. Les petites et moyennes entreprises représentent en effet 95% du tissu économique.

Enfin, Bùi Minh Giap a préconisé de passer d’une approche principalement axée sur l’attraction de projets d’IDE à la mise en place d’un véritable écosystème autour de ces investissements. La sélection des projets devrait accorder une attention accrue à leur valeur ajoutée locale, au transfert de technologies, à la recherche et développement ainsi qu’à la formation de la main-d’œuvre. L’objectif est de consolider les fondements d’une croissance durable et d’aider le Vietnam à éviter le piège du revenu intermédiaire.

VNA/CVN