La fête Bun Vôc Nam au cœur de la culture Lào

À la fin du mois de mars, le village de Cooc Nooc, commune de Ban Bo, province de Lai Châu (Nord), s’anime au rythme de Bun Vôc Nam, une fête traditionnelle d’aspersion d’eau emblématique de la culture de la communauté Lào.

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Dès le matin, les habitants locaux, vêtus de costumes colorés, se mêlent aux sons des khèn (une sorte de flûte de Pan) et des tambours, créant un tableau vivant et captivant.

Photo : VNA/CVN

Le point culminant de la fête est le rituel d’aspersion d’eau, symbole de purification et de vœux de bonheur. L’eau fraîche joyeusement échangée, exprime les souhaits de pluies favorables, de récoltes abondantes et de prospérité. Selon le patriarche Vàng Van Ban, il ne s’agit pas seulement d’un moment festif, mais aussi d’un rituel spirituel traduisant l’aspiration à la santé, au bonheur et à l’abondance.

Photo : VNA/CVN

Après la cérémonie, les festivités se poursuivent avec des activités animées telles que la pêche au ruisseau, des concours culinaires, le lancer de còn (balles d’étoffe) ou encore la marche en équilibre. L’espace gastronomique mettant à l’honneur des plats traditionnels comme le poisson grillé ou le riz gluant, attire également de nombreux visiteurs et contribue à promouvoir la culture locale.

Photo : VNA/CVN

Le vice-président du Comité populaire de la commune de Ban Bo, Nguyên Van Chiên, souligne que Bun Vôc Nam est une tradition caractéristique à préserver, qui constitue par ailleurs un levier pour le développement d’un tourisme durable. Son maintien permet non seulement de sauvegarder les traditions, mais aussi d’améliorer les conditions de vie des habitants.

Photo : VNA/CVN

Aujourd’hui, Bun Vôc Nam n’est pas seulement une fête joyeuse, mais aussi un pont entre préservation culturelle et développement économique local.

Quý Trung/VNA/CVN