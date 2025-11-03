icon search
mask
International / Économie
La fermeture du gouvernement fédéral américain se poursuit

En raison de la fermeture du gouvernement fédéral américain qui se poursuit, certains services publics ont été interrompus, les parcs nationaux et le système aérien ont été affectés, et l'incertitude économique s'est accrue.

>> Le Sénat rejette un projet de loi de finances au premier jour de "shutdown"

>> Donald Trump somme les démocrates de mettre fin au blocage budgétaire

>> Malgré le "shutdown", Trump ordonne au Pentagone de payer les militaires

Un panneau indiquant un service limité est visible à l'entrée d'un bureau de l'administration de la sécurité sociale à New York, aux États-Unis, le 31 octobre 2025. 
Photo : Xinhua/VNA/CVN
Cette photo prise le 31 octobre 2025 montre un bureau de l'Administration de la sécurité sociale à New York, aux États-Unis, le 31 octobre 2025. 
Photo : Xinhua/VNA/CVN
 Les passagers font la queue pour s'enregistrer à l'aéroport LaGuardia, à New York, aux États-Unis, le 31 octobre 2025. 
Photo : Xinhua/VNA/CVN

Xinhua/VNA/CVN

#fermeture du gouvernement #États-Unis

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top