La fermeture du gouvernement fédéral américain se poursuit

>> Le Sénat rejette un projet de loi de finances au premier jour de "shutdown"
>> Donald Trump somme les démocrates de mettre fin au blocage budgétaire
>> Malgré le "shutdown", Trump ordonne au Pentagone de payer les militaires
|Un panneau indiquant un service limité est visible à l'entrée d'un bureau de l'administration de la sécurité sociale à New York, aux États-Unis, le 31 octobre 2025.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
|Cette photo prise le 31 octobre 2025 montre un bureau de l'Administration de la sécurité sociale à New York, aux États-Unis, le 31 octobre 2025.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
|Les passagers font la queue pour s'enregistrer à l'aéroport LaGuardia, à New York, aux États-Unis, le 31 octobre 2025.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
