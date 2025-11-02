Banque asiatique de développement

Un prêt de 180 millions d'USD pour soutenir les projets géothermiques indonésiens

La Banque asiatique de développement (BAD) a approuvé un prêt de 180 millions de dollars pour soutenir PT Geo Dipa Energi (Persero) dans l'expansion de la capacité de production d'énergie géothermique en Indonésie.

>> La BAD relève ses prévisions de croissance économique pour le Vietnam à 6,7%

>> BAD : 82,5 millions de dollars pour la transition énergétique du Cambodge

>> Un prêt de 500 millions de dollars pour soutenir la croissance verte en Indonésie

Photo : Reuters/CVN

Selon le communiqué de presse de la BAD, ce financement servira à achever la construction et les essais opérationnels de deux unités géothermiques sur l'île de Java, d'une capacité de 55 mégawatts chacune.

Jiro Tominaga, directeur des opérations de la BAD en Indonésie, a déclaré que le projet fournira une électricité de base respectueuse de l'environnement au réseau Java-Bali et devrait réduire les émissions de carbone de plus de 550.000 tonnes de CO2 par an.

Il s'est engagé à collaborer étroitement pour renforcer la capacité géothermique de l'Indonésie et accélérer la transition vers un avenir énergétique plus propre et plus résilient.

Jiro Tominaga a souligné que l'Indonésie possède le plus important potentiel géothermique au monde, estimé à 29 gigawatts, avec une capacité installée de 2,1 gigawatts - la deuxième plus importante au niveau mondial.

Cependant, le développement de la géothermie dans le pays reste confronté à des défis tels que des coûts élevés, de longs délais de réalisation et des risques d'exploration importants.

Lancé en 2020, ce projet soutient non seulement l'exploration et la production d'électricité, mais renforce également les capacités de Geo Dipa en matière de planification, de mise en œuvre et de forage subventionné par l'État afin d'attirer les investissements privés.

Auparavant, en 2023, la Banque asiatique de développement (BAD) avait accordé un premier financement additionnel au projet : une subvention de 10 millions de dollars américains du Fonds japonais pour le mécanisme de crédit conjoint (JFJCM), destinée à l'installation de technologies de pointe à la centrale hydroélectrique de Patuha, unité 2.

VNA/CVN