La cyberattaque contre Jaguar Land Rover fait chuter la production auto britannique

La production auto britannique a chuté de plus d'un quart sur un an en septembre au Royaume-Uni, plombée par une cyberattaque qui a mis à l'arrêt pendant plus d'un mois Jaguar Land Rover (JLR), plus gros employeur du secteur au Royaume-Uni.

Révélée le 2 septembre, la cyberattaque avait contraint JLR à fermer ses systèmes et sa production, qui n'a pas pu redémarrer avant début octobre, mettant la pression sur le constructeur et nombre de ses fournisseurs.

La production britannique de voitures a chuté de 27,1% en septembre, selon les chiffres publiés vendredi 24 octobre par l'association sectorielle (SMMT), qui pointe notamment dans un communiqué "l'arrêt de la production chez le plus grand employeur automobile britannique".

Ces chiffres ne sont "pas une surprise", mais "bien que la situation se soit améliorée" chez Jaguar Land Rover, "le secteur reste soumis à une pression intense", affirme Mike Hawes, directeur général de la SMMT, qui s'inquiète de mesures qui pourraient peser sur les constructeurs à l'approche d'une présentation très attendue du budget par le gouvernement fin novembre.

Les fabricants auto britanniques avaient déjà souffert, dans la première moitié de l'année, d'une chute brutale des exportations vers les États-Unis en raison des droits de douane, avant un rebond en juillet avec l'entrée en vigueur d'un accord commercial entre Londres et Washington.

Détenu par le groupe indien Tata Motors, JLR, qui emploie 34.000 personnes au Royaume-Uni, avait reçu fin septembre le soutien du gouvernement britannique, via une garantie de prêt lui permettant de débloquer jusqu'à 1,5 milliard de livres (1,7 milliard d'euros).

Ce soutien était destiné à venir en aide à sa chaîne de production, la plus grande du secteur automobile britannique, composée en grande partie de PME et qui emploie environ 120.000 personnes.

La cyberattaque est survenue dans la foulée d'une récente vague d'incidents similaires ayant touché plusieurs chaînes de magasins au Royaume-Uni, dont Marks & Spencer (M&S), Harrods et Co-op.

Le constructeur automobile, qui a vendu environ 430.000 véhicules en 2024 selon son dernier rapport annuel, a reconnu que l'attaque avait affecté "certaines données", sans détailler lesquelles.

Face à des volumes de ventes en baisse, JLR avait annoncé en juillet la suppression d'un maximum de 500 postes d'encadrement au Royaume-Uni, soit 1,5% de son effectif britannique total.

