Wall Street évolue dans le vert, les yeux rivés sur les résultats d'entreprises

Après une ouverture sans grand entrain, la Bourse de New York évoluait finalement dans le vert jeudi 23 octobre, les investisseurs décortiquant une nouvelle salve de résultats trimestriels en demi-teinte, sur fond d'espoirs de détente commerciale.

Vers 14h00 GMT, le Dow Jones prenait 0,22%, le Nasdaq gagnait 0,54% et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,18%. "Les résultats financiers sont le sujet principal" aujourd'hui, explique auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

Après des performances décevantes du géant du "streaming" Netflix, le marché digère avec difficulté celles du spécialiste des véhicules électriques Tesla.

Le groupe du milliardaire Elon Musk a subi une chute de 37% de son bénéfice net au troisième trimestre à 1,37 milliard de dollars, plombé par une hausse des dépenses opérationnelles et par les droits de douane. L'action Tesla chutait de 5,10% à 416,60 dollars.

"Compte tenu de l'ampleur du dérapage, le titre se comporte plutôt bien", estime toutefois M. Sosnick.

"Les actions à très forte capitalisation continuent d'évoluer de manière timide", observe aussi Patrick O'Hare, de Briefing.com, à l'image du géant des puces Nvidia (-0,05%) ou de Microsoft (-0,07%).

Les investisseurs continuent de scruter les derniers développements commerciaux, "après des informations selon lesquelles l'administration Trump envisagerait d'imposer des restrictions drastiques à l'exportation de logiciels vers la Chine", notent les analystes de Briefing.com.

Donald Trump a affirmé mardi 21 octobre s'attendre à conclure un "bon" accord commercial avec Pékin, mais a toutefois averti que la rencontre prévue la semaine prochaine avec son homologue chinois Xi Jinping pourrait ne pas se produire.

En ce qui concerne les droits de douane, "les opérateurs semblent préférer se concentrer sur les bonnes nouvelles", note M. Sosnick et espèrent une détente des tensions entre Washington et Pékin.

Côté indicateurs, la place américaine attend la publication vendredi 24 octobre de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour septembre, repoussée en raison de la paralysie budgétaire ("shutdown") qui frappe le pays.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l’État américain se tendait, à 3,98% contre 3,95% mercredi en clôture.

Au tableau des valeurs, le groupe informatique américain IBM reculait franchement (-5,00% à 273,12 dollars) malgré des résultats meilleurs qu'escompté.

En cause : "la croissance de ses revenus liés au +cloud+ a ralenti, soulignant qu'avec des valorisations à des niveaux record, tout signe de faiblesse peut entraîner un recul", expliquent les analystes de Briefing.com.

La compagnie aérienne American Airlines progressait (+3,57% à 12,52 dollars) après avoir annoncé jeudi 23 octobre une perte nette moins creusée qu'attendu au troisième trimestre.

Son chiffre d'affaires est resté quasi-stable (+0,3%) sur un an à 13,69 milliards de dollars. Le groupe pétrochimique américain Dow (+11,11% à 24,11 dollars) profitait de l'annonce d'un bénéfice net de 62 millions de dollars au 3T, après trois trimestres de perte. Les marchés s'attendaient à une nouvelle perte, cette fois de 269 millions de dollars.

