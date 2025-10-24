Méga-fusion dans les satellites européens

Airbus, Thales et Leonardo signent un protocole d'accord

Les poids lourds européens Airbus, Thales et Leonardo ont signé jeudi 23 octobre un protocole d’accord en vue de fusionner leurs activités dans les satellites, un méga-projet destiné à contrer la domination de Starlink, la constellation d’Elon Musk.

L'entreprise issue de ce rapprochement, qui pourrait être opérationnelle en 2027 si la Commission européenne donne son feu vert, deviendra "un acteur spatial européen de premier plan", souligne Thales dans un communiqué.

Cet accord est "une excellente nouvelle. La création d’un champion européen des satellites permettrait d’augmenter les investissements de la recherche et de l’innovation dans ce secteur stratégique et ainsi renforcer notre souveraineté européenne dans un contexte de compétition mondiale intense", a réagi le ministère français des Finances.

Le siège social de la nouvelle entité sera basé à Toulouse, dans le Sud-Ouest de la France.

Le groupe, avec un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros (fin 2024) et un carnet de commandes représentant plus de trois années de ventes, va employer quelques 25.000 personnes à travers l'Europe, précise Leonardo dans un communiqué.

La propriété de la nouvelle société sera partagée entre les sociétés mères, Airbus, Leonardo et Thales, qui détiendront respectivement 35%, 32,5% et 32,5% des parts. Elle fonctionnera sous contrôle conjoint, avec "une gouvernance équilibrée", selon Leonardo.

Ce projet baptisé Bromo "constitue une avancée majeure pour renforcer l’écosystème spatial européen, accroître sa capacité d’innovation, son autonomie stratégique et sa compétitivité et ainsi permettre à l’Europe d’affirmer son rôle central sur le marché spatial mondial", selon Thales.

Cette fusion permettra de renforcer la souveraineté de l'Europe dans le secteur spatial "qui soutient les infrastructures et services essentiels liés aux télécommunications, à la navigation mondiale, à l’observation de la Terre, à la recherche scientifique, à l’exploration et à la sécurité nationale", souligne également Airbus dans le communiqué.

Le géant aéronautique européen Airbus contribuera avec ses activités Space Systems et Space Digital, provenant de sa division Airbus Defence and Space.

Thales apportera principalement ses parts dans sa branche spatiale Thales Alenia Space ainsi que Telespazio et Thales SESO.

Enfin, Leonardo contribuera avec sa division spatiale, y compris ses parts dans Telespazio et Thales Alenia Space.

La nouvelle entité ambitionne également de devenir le partenaire de confiance pour le développement et la mise en œuvre des programmes spatiaux souverains des pays européens.

