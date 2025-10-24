Le gouvernement américain relance l'exploitation pétrolière et gazière dans une réserve naturelle d'Alaska

Le gouvernement des États-Unis a indiqué jeudi 23 octobre avoir pris des "mesures audacieuses" pour développer l'énergie, le contrôle local et l'accès aux terres en Alaska, notamment en rouvrant la plaine côtière du Refuge faunique national de l'Arctique à l'exploitation pétrolière et gazière.

Photo : CTV/CVN

Lors d'un événement réunissant la délégation du Congrès et le gouverneur de l'Alaska, le département de l'Intérieur a annoncé "un ensemble de mesures radicales visant à stimuler le développement énergétique et à moderniser la gestion des terres et des ressources dans tout l'Alaska", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le département a publié un nouveau compte rendu de décision, rouvrant environ 6.313 km2 de la plaine côtière à la concession pétrolière et gazière, annulant ainsi le plan de 2024 de l'administration précédente qui limitait le développement au minimum légal, selon le communiqué.

Au cours de son premier mandat, le président Donald Trump avait signé en 2017 une loi fiscale qui exigeait deux ventes de concessions pétrolières et gazières dans la plaine côtière. L'administration de son successeur Joe Biden avait ensuite suspendu et finalement révoqué ces concessions.

Les nouvelles mesures comprennent également l'obtention des permis de passage pour la route Ambler, la poursuite du projet de corridor routier King Cove-Cold Bay grâce à un échange de terres, et l'attribution de terres aux anciens combattants autochtones d'Alaska ayant servi pendant la guerre du Vietnam.

Les groupes environnementaux devraient intenter des poursuites judiciaires. "Nous lutterons contre toute tentative d'industrialisation de la fragile plaine côtière du Refuge arctique et toutes les options sont sur la table", a averti Kristen Miller, responsable de l'Alaska Wilderness League, dans un courriel cité par le quotidien américain The New York Times.

Xinhua/VNA/CVN