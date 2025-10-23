France : le climat des affaires "s'éclaircit un peu" en octobre, selon l'Insee

Le climat des affaires et celui de l'emploi "s'éclaircissent un peu" en France au mois d'octobre, les indicateurs les mesurant progressant respectivement d'un point et de trois points, a annoncé jeudi 23 octobre l'Insee.

L'indicateur du climat des affaires gagne un point, après cinq mois de stabilité, à 97, et celui mesurant le climat de l'emploi gagne trois points à 96, rejoignant ainsi son niveau de juillet. Les deux indicateurs sont cependant en dessous de leur moyenne de longue période de 100 depuis juillet 2024.

Le climat des affaires rebondit particulièrement dans l’industrie, avec un indicateur qui gagne 4 points à 101, soit légèrement au-dessus de la moyenne de longue période.

Le solde d’opinion sur les perspectives personnelles de production augmente de nouveau nettement, et ceux visant le carnet de commandes rebondissent, a indiqué l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Le climat des affaires rebondit aussi "très nettement" dans l'ensemble "commerce de détail et commerce et réparation d’automobiles", l'indicateur gagnant sept points à 99. L'amélioration provient d'une forte hausse des soldes d'opinion sur les intentions de commandes. "L'embellie est particulièrement forte" dans le commerce et la réparation d'automobiles, relève l'Insee.

En revanche, le climat des affaires se replie dans les services, où l'indicateur perd deux points à 96, avec des soldes d'opinions sur l'activité et la demande prévue qui baissent nettement.

Il se replie aussi dans le bâtiment. L'indicateur perd deux points à 96. L'opinion des entrepreneurs de ce secteur se dégrade tant sur leur activité passée que sur l'activité prévue, et sur le niveau de leurs carnets de commande.

L'indicateur de climat de l'emploi, enfin, augmente principalement grâce au rebond des opinions sur les effectifs prévus dans les services (hors intérim).

AFP/VNA/CVN