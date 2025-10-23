Bpifrance entre au capital de Hublo, plateforme de gestion du personnel soignant

La banque publique d'investissement Bpifrance est entrée au capital de Hublo, société française qui développe un logiciel destiné à simplifier la gestion du personnel dans les établissements de santé, ont annoncé jeudi 23 octobre les deux parties.

Photo : AFP/VNA/CVN

Bpifrance investit 20 millions d'euros dans Hublo, dont le capital est également détenu par les fondateurs et Five Arrows - la branche d'investissements alternatifs de Rothschild & Co - et le fonds Revaia, a indiqué à l'AFP Antoine Loron, cofondateur et directeur général d'Hublo.

L'outil numérique de Hublo permet aux établissements de santé et médico-sociaux, publics comme privés, de mieux gérer leurs effectifs et de créer des plannings collaboratifs. Il facilite aussi pour les soignants l'accès à "un emploi, une mission, des remplacements, des heures supplémentaires et même à des opportunités de mobilité interne" dans la structure où ils exercent, ajoute M. Loron.

"Trouver du personnel, le gérer, planifier, le fidéliser, c'est un casse-tête parce qu'il y a une énorme pénurie de professionnels de santé sur le marché, ça tourne beaucoup, donc la gestion prend un temps fou", souligne t-il.

"En investissant dans Hublo, Bpifrance soutient un acteur technologique leader de la modernisation du système de santé", a déclaré Luc Heinrich, directeur délégué de Bpifrance, cité dans le communiqué.

Fondée en 2016, Hublo a réalisé deux acquisitions en 2025 et entend se renforcer sur le marché européen, où elle compte déjà des clients en Allemagne, Espagne, Belgique et Suisse.

Actuellement, la société fournit sa solution à plus de 5.600 établissements et plus de 1,2 million de soignants. Elle estime qu'il y a 40.000 établissements de santé et médicaux sociaux qui sont "pertinents pour le produit" en France et en Europe, selon M. Loron.

AFP/VNA/CVN