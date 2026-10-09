La croissance du PIB se rapproche de l’objectif annuel

L’économie vietnamienne a maintenu une dynamique de croissance soutenue au cours des neuf premiers mois de 2026, portée par ses moteurs traditionnels que sont l’investissement public, l’industrie, les exportations et les services.

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Photo : Dang Anh/CVN

Dans le même temps, de nouveaux leviers de croissance, notamment les sciences et technologies, l’innovation et l’économie numérique, sont activement encouragés afin de renforcer le potentiel de l’économie.

Lors d’une conférence de presse tenue récemment pour présenter les statistiques socio-économiques du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2026, l’Office national des statistiques (ONS) a indiqué que l’économie vietnamienne continuait d’enregistrer des résultats positifs dans la plupart des secteurs et domaines.

Une croissance de 9,01% sur neuf mois

La directrice générale de l'ONS, Nguyên Thi Huong, a déclaré que le Produit intérieur brut (PIB) avait progressé de 9,95% au troisième trimestre et de 9,01% sur les neuf premiers mois, en glissement annuel.

Le secteur de l’industrie et de la construction a apporté la plus forte contribution à la croissance de la valeur ajoutée totale de l’économie, avec une progression de 11,21%, représentant 49,62% de la hausse globale. Les services ont progressé de 8,69% et contribué à hauteur de 45,03%, tandis que l’agriculture, la foresterie et la pêche ont enregistré une croissance de 4,02%, pour une contribution de 5,3%.

Photo: VNA/CVN

Fait notable, au cours de la première année où des objectifs de croissance ont été fixés, 12 des 34 localités ont enregistré une croissance égale ou supérieure à 10%. Il s’agit principalement de provinces et de villes disposant d’une solide base industrielle et de secteurs importants de fabrication et de transformation, telles que Quang Ninh, Hai Phong, Bac Ninh, Ninh Binh et Hà Tinh. Leur croissance a notamment été soutenue par l’investissement, les exportations et le développement des services.

Par ailleurs, l’indice de la production industrielle (IPI) a progressé dans l’ensemble des 34 localités. Plusieurs d’entre elles ont enregistré une forte croissance de cet indice, portée par l’augmentation de la production manufacturière et de transformation, ainsi que de la production et de la distribution d’électricité.

Selon Phi Thi Huong Nga, cheffe du Département des statistiques de l’industrie et de la construction de l'ONS, l’un des signes positifs réside dans l’élargissement de la croissance industrielle. Celle-ci ne repose plus uniquement sur les secteurs disposant d’avantages intrinsèques, notamment l’électronique et les entreprises à capitaux étrangers (IDE), mais s’étend de manière relativement homogène à l’ensemble du pays.

La qualité de la croissance se reflète également dans l’évolution de la structure de la production, qui tend à renforcer les capacités productives à long terme. La production de biens d’équipement a ainsi progressé de 15,4%, dépassant nettement la croissance de 11,5% enregistrée pour les biens de consommation.

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Analysant plus en détail les résultats économiques du troisième trimestre et des neuf premiers mois, Nguyên Thi Mai Hanh, cheffe du Département des statistiques des comptes nationaux de l'ONS, a souligné que la croissance reposait sur trois moteurs interdépendants : l’investissement public, l’industrie et les exportations, ainsi que la consommation intérieure.

L’investissement public a joué un rôle moteur en générant un volume supplémentaire de production. L’industrie et les exportations ont constitué des piliers essentiels de l’activité, tandis que la progression de la consommation intérieure a contribué à stabiliser la demande globale et à renforcer la résilience de l’économie face aux chocs extérieurs.

Parallèlement, le Vietnam a préservé la stabilité macroéconomique et assuré les grands équilibres de l’économie. La politique monétaire a été conduite de manière proactive, flexible et opportune, en coordination avec les autres politiques macroéconomiques, contribuant à maintenir une relative stabilité des taux d’intérêt sur les dépôts et les crédits.

Le marché boursier vietnamien a officiellement accédé au statut de « marché émergent secondaire » selon la classification de FTSE Russell, ouvrant la voie à un meilleur accès aux capitaux internationaux. Les investissements destinés au développement ont également continué de progresser, tandis que le volume total des investissements réalisés dans l’économie a augmenté de plus de 15% sur un an.

Les recettes du budget de l’État ont atteint près de 2,2 quadrillions de dôngs, soit 86,5% des prévisions annuelles et une hausse de plus de 12% par rapport à la même période de 2025.

Une forte pression au quatrième trimestre

Photo : VNA/CVN

Avec une croissance de 9,01% sur les neuf premiers mois, l’économie dispose d’une base solide pour atteindre l’objectif annuel de 10%. Toutefois, Nguyên Thi Huong a souligné que la réalisation de cet objectif demeurait un défi majeur, nécessitant les efforts concertés de l’ensemble du système politique.

Selon l'ONS, le PIB devra progresser d’environ 12,5% au quatrième trimestre pour permettre à la croissance annuelle d’atteindre 10%.

Dans ce contexte, la priorité est de maintenir le cap sur la croissance tout en préservant la stabilité macroéconomique, les grands équilibres économiques et la maîtrise de l’inflation. Il convient notamment de stimuler la production industrielle, d’améliorer la compétitivité et d’accélérer le décaissement des investissements publics, tout en veillant à leur efficacité et à la qualité des projets.

Pour maintenir la dynamique des exportations, l'ONS recommande également de tirer parti des accords commerciaux de nouvelle génération afin d’élargir les débouchés, tout en développant les services logistiques pour réduire les coûts de transport.

Les ministères, secteurs et collectivités locales sont par ailleurs invités à stimuler la consommation grâce à une mise en œuvre efficace des programmes promotionnels et des mesures destinées à renforcer le pouvoir d’achat des ménages, tout en soutenant le tourisme et les services.

Photo : VNA/CVN

En matière d’investissement public, l’accélération habituelle des décaissements en fin d’année ne se traduit par un effet direct sur le PIB du quatrième trimestre que si les fonds débloqués permettent rapidement de générer des travaux de construction et de nouvelles capacités de production.

Or, les difficultés liées à l’ajustement des projets, à la libération des sites et à l’approvisionnement en matériaux pourraient continuer de retarder l’exécution des investissements et leur transformation en activités de construction et en capacités productives susceptibles de soutenir immédiatement la croissance.

L’inflation, autre défi de fin d’année

La maîtrise de l’inflation constitue également un enjeu majeur pour les derniers mois de l’année. Sur les neuf premiers mois, l’indice des prix à la consommation (IPC) moyen a progressé de 4,52% sur un an, tandis que l’inflation sous-jacente a augmenté de 4,26%.

Nguyên Thi Thu Oanh, cheffe du Département des statistiques des prix du commerce et des services de l'ONS, a identifié trois principaux facteurs susceptibles d’alimenter les tensions inflationnistes en fin d’année : les risques liés à l’évolution des cours mondiaux de l’énergie et des matières premières, la hausse saisonnière de la demande des consommateurs et la possible répercussion des fluctuations des prix des intrants importés, des taux de change et des coûts de transport sur les coûts de production nationaux.

L’enjeu, dans les derniers mois de l’année, sera donc de suivre étroitement l’évolution des prix des produits de première nécessité et de garantir suffisamment tôt leur approvisionnement afin de limiter les effets de contagion sur le niveau général des prix.

Nguyên Tùng/CVN