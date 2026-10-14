La communauté vietnamienne en Arabie saoudite demeure en sécurité

L'ambassadeur du Vietnam en Arabie saoudite, Hoang Huu Anh, a déclaré le 14 octobre que les plus de 5.000 Vietnamiens vivants, étudiant et travaillant dans ce pays, ainsi que les membres de la représentation diplomatique vietnamienne, étaient toujours en sécurité.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Aucun décès, blessé ni dégât matériel lié aux attaques survenues ces derniers jours n’a été signalé, alors que la situation sécuritaire dans le pays connaît des évolutions complexes, a-t-il précisé.

Selon lui, la situation en Arabie saoudite demeure globalement stable. Les activités quotidiennes de la population et de la communauté étrangère ne subissent pas de perturbations majeures, et l'approvisionnement en produits essentiels reste garanti.

Cependant, les attaques de missiles et de drones ont causé des victimes et perturbé le fonctionnement de certains aéroports, raffineries et oléoducs. Certaines activités économiques ont été interrompues, et les élèves du secondaire et des niveaux inférieurs à Riyad sont temporairement passés à l'apprentissage en ligne.

En raison de la fermeture de l'aéroport international King Khalid, plusieurs citoyens vietnamiens en mission à Riyad ont été affectés et ont dû organiser leur retour par voie terrestre. À Djeddah, huit travailleurs vietnamiens de l'entreprise Central dont le contrat était arrivé à terme ont dû reporter leur vol de retour initialement prévu le 14 octobre. L'entreprise prend en charge leur hébergement et leur transport en toute sécurité en attendant le nouveau calendrier des vols.

L'ambassade du Vietnam en Arabie saoudite collabore étroitement avec le ministère des Affaires étrangères du Vietnam et les autorités locales pour suivre la situation, évaluer les risques et déployer des mesures de protection des citoyens. L'ambassade a émis une alerte de sécurité, maintient une permanence tous les jours et à toute heure, contacte la communauté pour s'informer de la situation, donne des conseils de prévention et aide à la préparation des documents nécessaires.

Dans ce contexte, l’ambassade recommande aux citoyens vietnamiens de redoubler de vigilance, d’éviter les zones sensibles sur le plan sécuritaire, de vérifier régulièrement les informations relatives aux vols auprès des compagnies aériennes, de rester en contact avec la représentation diplomatique et de suivre les annonces officielles des autorités locales.

Il leur est également demandé de ne pas partager d’images ou de vidéos non vérifiées concernant la situation sécuritaire.

En cas d’urgence, les citoyens vietnamiens peuvent contacter l’ambassade par téléphone aux numéros +966 11 454 78 87, +966 59 573 15 00 et +966 54 069 56 68, ou par courriel à l’adresse vnemb.sa@mofa.gov.vn, afin de bénéficier d’une assistance rapide et efficace.

VNA/CVN