À Bratislava, le charme magnétique du Vietnam envoûte la Journée de l’Asie

Le Vietnam a brillé par son patrimoine culturel lors de la Journée de l'Asie 2026 à Bratislava, en Slovaquie. Entre spectacles traditionnels, défilés d' ao dài et expositions d'artisanat d'art, le pays s'est joint aux autres nations asiatiques pour célébrer le partage culturel et tisser des liens durables d'amitié avec les communautés locales.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a mis en valeur son riche patrimoine culturel aux côtés de la Chine, de l’Inde, de l’Indonésie, du Japon, du Kazakhstan et de la Palestine lors de la Journée de l’Asie 2026, organisée récemment sur la place Hviezdoslavovo à Bratislava, en Slovaquie.

Organisé par l’ambassade du Vietnam en Slovaquie et les missions diplomatiques des pays participants, l’événement a attiré des diplomates, des expatriés vietnamiens, des visiteurs internationaux ainsi que des habitants locaux.

Des démonstrations d’arts martiaux, de la musique, des danses traditionnelles et des présentations de costumes ont offert une célébration colorée des cultures asiatiques.

L’ambassadeur du Vietnam en Slovaquie, Pham Truong Giang, a déclaré que cet événement était devenu un rendez-vous culturel majeur à Bratislava, favorisant la compréhension mutuelle, l’amitié et la solidarité entre les nations. Il a souligné que, malgré la diversité de leurs histoires, langues et identités, ces peuples partageaient des aspirations communes à la paix, à la coopération et au développement.

Il a mis en avant la diversité culturelle du Vietnam, façonnée par une longue histoire et la coexistence de 54 ethnies, tout en exprimant l’espoir que l’événement susciterait un intérêt accru pour les paysages, le patrimoine culturel, la gastronomie et l’hospitalité du peuple vietnamien.

Des groupes culturels vietnamiens de Bratislava - notamment la troupe de danse du lion Nam Hung Su, l’Association des femmes vietnamiennes et le Club de chant et de théâtre paneuropéen - ont présenté une série de spectacles célébrant les traditions du pays.

Portée par le rythme fougueux des percussions, la danse du lion a instantanément fait vibrer le public, plongeant l'assistance dans l'effervescence de la fête. Un tableau chorégraphique mêlant chapeaux coniques et tuniques traditionnelles (ao dài) sur des sonorités modernes a dévoilé le visage d'un Vietnam captivant, oscillant avec grâce entre charme traditionnel et dynamisme de la jeunesse.

Dans le même élan, la représentation de Cô dôi thuong ngàn a fait découvrir au public les pratiques liées à la croyance Viêt en les déesses-mères des Trois mondes, inscrit en 2016 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. La présentation de la tenue d’apparat Nhât Binh a mis en lumière toute l’élégance du costume royal féminin vietnamien, sublimé par la finesse de son artisanat et la richesse de ses motifs traditionnels.

Le pavillon vietnamien a séduit grâce à une sélection de souvenirs et d’objets décoratifs imprégnés de l’identité culturelle du pays. Une immersion unique qui a permis aux visiteurs de lever le voile sur les traditions et la vie quotidienne au Vietnam. Saluées par des applaudissements chaleureux, les différentes prestations artistiques ont brillamment contribué à faire rayonner l’image du pays en Slovaquie.

Ce rendez-vous a mis en lumière l’empreinte de la communauté vietnamienne, actrice essentielle des échanges culturels et parfaitement intégrée au tissu social local. Sa présence active contribue ainsi durablement à resserrer les liens d’amitié entre le Vietnam et la Slovaquie.

VNA/CVN