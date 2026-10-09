Les étudiants vietnamiens en Chine saluent les perspectives de coopération entre les deux pays

À l’approche de la visite officielle en Chine du président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, des étudiants vietnamiens qui y étudient espèrent que cette visite donnera un nouvel élan au partenariat de coopération stratégique global entre les deux pays, notamment dans les domaines de l’éducation, de la formation et des échanges entre les jeunes et les peuples.

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Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Pékin, Lê Nguyêt Quynh, étudiante à l’Institut de gestion économique de l’Université Tsinghua, a souligné l’importance de cette visite, qui, selon elle, renforce la confiance des étudiants vietnamiens en Chine. Elle espère qu’elle ouvrira de nouvelles perspectives concrètes en matière d’échanges entre jeunes et de coopération dans le domaine de l’éducation.

Elle a exprimé le souhait que les deux parties organisent davantage de forums académiques, de rencontres de jeunesse et de camps d'été universitaires à grande échelle afin de permettre aux jeunes des deux pays de se connecter, d’apprendre les uns des autres et de renforcer leur compréhension mutuelle.

Dans le domaine de l’éducation et de la formation, elle souhaite voir se développer les programmes de coopération et les bourses d’excellence, notamment dans les secteurs où la Chine dispose d’atouts, tels que l’économie numérique, les technologies vertes, la gestion de l’innovation et l’intelligence artificielle (IA). Elle espère également que le renforcement des liens entre les grandes universités et l’élargissement des possibilités de stages permettront aux étudiants vietnamiens d’acquérir des compétences pratiques et de contribuer au développement de leur pays à leur retour.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Hoàng Dinh Thiêt, secrétaire de la section du Parti de l’Association des étudiants vietnamiens à Pékin et étudiant à l’Université des études étrangères de Pékin, a estimé que la visite du président de l'AN Trân Thanh Mân s’inscrivait dans le prolongement des résultats obtenus lors du déplacement en Chine, en avril dernier, de Tô Lâm, secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République. Elle devrait ainsi contribuer à approfondir l’amitié traditionnelle et la coopération entre les deux pays.

S'intéressant à la coopération éducative, Hoàng Dinh Thiêt a exprimé le souhait que cette visite renforce la coopération en matière d’éducation, de formation et de recherche scientifique, et que la Chine continue d’accorder des bourses aux étudiants vietnamiens, notamment dans les domaines des sciences et technologies, de l’informatique, de l’intelligence artificielle (IA), de la transformation numérique et de la transition verte. Ces opportunités leur permettraient d’acquérir de nouvelles connaissances et de renforcer leurs compétences pour mieux contribuer au développement de leur pays à leur retour.

Il a également souhaité que les deux parties intensifient les échanges entre les peuples, notamment entre les jeunes, les étudiants et les établissements de formation, afin de permettre aux jeunes des deux pays de mieux connaître leurs cultures, leur histoire et leurs populations respectives, et de consolider ainsi les fondements sociaux des relations vietnamo-chinoises.

Les étudiants vietnamiens en Chine estiment que la jeune génération ne doit pas seulement bénéficier de la coopération bilatérale, mais aussi contribuer activement au renforcement des relations entre les deux pays. En tant que passerelle entre les deux peuples, ils sont appelés à poursuivre leurs efforts dans les études et la recherche, tout en faisant mieux connaître le Vietnam, son pays et ses habitants, afin de consolider et de développer l’amitié entre les deux peuples.

VNA/CVN