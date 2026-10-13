La diaspora en Inde, un pont important entre les deux pays

La communauté vietnamienne en Inde joue un rôle important dans la promotion de l’image du Vietnam et le renforcement de l’amitié et de la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

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Photo : VNA/CVN

L'Ambassade du Vietnam en Inde a organisé, le 12 octobre après-midi, une rencontre avec des représentant de la communauté vietnamienne dans ce pays, afin de faire le point sur leur situation, de recueillir leurs préoccupations et d’examiner les mesures visant à renforcer les liens communautaires et à améliorer la protection consulaire.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution N°23-NQ/TW adoptée le 2 août 2026 par le Politburo relative aux affaires concernant les Vietnamiens résidant à l'étranger.

S’exprimant dans une atmosphère conviviale, l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Trinh Minh Manh, a souligné que le dialogue régulier et la résolution des difficultés rencontrées par les ressortissants vietnamiens constituaient des priorités de l’ambassade. Il a également présenté la situation socio-économique du Vietnam au cours des neuf premiers mois de l’année et rappelé que le Parti et l’État encourageaient les Vietnamiens de l’étranger à contribuer au développement national, notamment par les envois de fonds ou le renforcement des liens économiques, scientifiques, culturels, éducatifs et touristiques.

Concernant les relations bilatérales, il a indiqué que le partenariat stratégique global renforcé entre le Vietnam et l’Inde continuait de se développer dans divers domaines. Les visites de haut niveau ont contribué à consolider la confiance politique et à dynamiser la coopération en matière d'économie, de commerce, d’investissement, d’éducation et de culture, ainsi que les échanges entre les peuples. La communauté vietnamienne en Inde joue un rôle important dans la promotion de l’image du Vietnam et le renforcement de l’amitié et de la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Lors de la rencontre, Nguyên Huynh Khanh Linh, présidente de l'Association des Vietnamien en Inde, a partagé la situation de la communauté et a souligné l'intérêt croissant des entreprises vietnamiennes pour le marché indien. Elle a affirmé que malgré l'éloignement géographique, la communauté veille à préserver les valeurs traditionnelles et la langue vietnamienne, tout en servant de passerelle pour appuyer les entreprises vietnamiennes.

En conclusion, l'ambassadeur Trinh Minh Manh a salué l'esprit de solidarité de la communauté et l'a encouragée à continuer de préserver l'identité culturelle, de se tourner vers la patrie et de contribuer activement au renforcement des relations entre le Vietnam et l'Inde.

VNA/CVN