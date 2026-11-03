Festival international de jazz : un nouvel atout touristique pour Lâm Dông

Du 6 au 8 novembre, Dà Lat accueillera le Vietnam Jazz Heritage Festival 2026, un rendez-vous inédit qui fera dialoguer jazz international, patrimoine et paysages locaux, tout en mettant en valeur son statut de Ville créative de musique de l’UNESCO.

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Photo : VNA/CVN

Organisé sous la direction du Comité populaire provincial de Lâm Dông (Centre), avec le soutien de HAUS Foundation, membre de la société par actions The One Destination, le festival réunira des artistes vietnamiens et internationaux autour de différents styles de jazz. Il s’inscrit dans une démarche de valorisation du potentiel culturel de Dà Lat et de renforcement de son attractivité touristique.

Lors d’une conférence de presse tenue le 30 octobre, Dinh Van Tuân, vice-président du Comité populaire provincial de Lâm Dông, a souligné que le titre de Ville créative de musique de l’UNESCO constituait à la fois une source de fierté et une invitation à renforcer le rôle de la musique dans la vie culturelle et le développement local. Selon lui, l’organisation du festival permettra de diversifier l’offre culturelle et touristique et de proposer de nouvelles expériences aux habitants comme aux visiteurs. Les services, les collectivités locales et les organismes concernés ont été appelés à coordonner étroitement leurs efforts afin de garantir la qualité artistique, le professionnalisme de l’organisation, ainsi que la sécurité du public pendant toute la durée de l’événement.

Dà Lat, à la rencontre du jazz et du patrimoine

Le directeur artistique du festival, le musicien Huy Tuân, explique que Dà Lat a été choisie pour son cadre particulièrement propice au jazz, grâce à son climat, son architecture et ses paysages caractéristiques. La fraîcheur de l’air, les alternances de soleil et de brume ainsi que l’environnement naturel offrent des conditions singulières pour apprécier cette musique.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, la liberté et l’improvisation propres au jazz font écho à l’identité de Dà Lat, une ville qui stimule les émotions, encourage la créativité et invite à vivre de nouvelles expériences. "Au Vietnam, s’il y a un endroit idéal pour écouter du jazz, c’est bien Dà Lat", affirme Huy Tuân.

Le nom Vietnam Jazz Heritage Festival traduit également la volonté de faire dialoguer patrimoine et musique. Pour le musicien, le patrimoine de Dà Lat ne se limite pas à ses édifices architecturaux : il englobe aussi la richesse de ses paysages et de son environnement naturel. Dans ce cadre, le jazz ne se réduit pas à un échange entre artistes et public ; il entre aussi en résonance avec les lieux où il est interprété.

Le festival accueillera plusieurs artistes internationaux de renom, parmi lesquels Lisa Ono (Japon), Nik West et Raul Midón (États-Unis), ainsi que des artistes et groupes sud-coréens. La scène vietnamienne sera notamment représentée par les divas Hông Nhung et Trân Thu Hà, ainsi que par les musiciens Trân Manh Tuân, Duc Tri et Hoài Sa.

Trois jours de concerts dans différents lieux

Selon le programme établi par le Comité populaire provincial de Lâm Dông, le festival se déroulera pendant trois jours dans plusieurs sites de Dà Lat.

Photo : VNA/CVN

La soirée d’ouverture est prévue le 6 novembre, de 17 h à 22 h, sur la place Lâm Viên. Le 7 novembre, des concerts ouverts au public se tiendront devant le cinéma 3/4, dans le quartier de Hòa Binh. Dans la soirée du même jour, puis à partir de l’après-midi du 8 novembre, des représentations destinées aux invités auront lieu dans l’enceinte du projet immobilier HAUS Dà Lat, au bord du lac Xuân Huong.

En investissant plusieurs espaces, notamment des lieux publics, le festival entend élargir l’accès aux spectacles et permettre aux habitants comme aux visiteurs de découvrir différentes expressions artistiques. Il devrait ainsi constituer l’un des temps forts du XIe Festival des fleurs de Dà Lat, tout en contribuant à renforcer les liens entre culture, création artistique, tourisme et services. À terme, cette initiative pourrait également favoriser la valorisation du titre de Ville créative de musique de l’UNESCO comme levier de développement durable pour Lâm Dông.

Quôc Hùng - Xuân Lôc/CVN