Le prix Goncourt 2026 attribué à Philippe Jaenada pour L'Inconnue du quai de Javel

Le prix Goncourt 2026 a été décerné mardi 3 novembre à Philippe Jaenada pour L'Inconnue du quai de Javel , dans lequel l'écrivain de 62 ans mène l'enquête sur l'assassinat d'une jeune Bretonne à la fin des années 1940.

>> Prix Goncourt : Didier Decoin envisage de céder la présidence en 2024

>> Emmanuel Carrère dans la première sélection du prix Goncourt

>> France : le prix Goncourt attribué à Laurent Mauvignier pour La maison vide

>> Le quatrième Choix Goncourt du Vietnam : parole d’une jeunesse francophone

Photo : AFP/VNA/CVN

"Il rend visible une femme qui a été invisibilisée, une victime, une jeune victime dont la police ne s'est pas trop préoccupée", a déclaré à la presse le président du Goncourt, Philippe Claudel, après avoir dévoilé le nom du lauréat.

Les neuf membres de l'Académie ont accordé six voix à Philippe Jaenada et trois à Sylvain Prudhomme pour De l'autre côté du lac, un livre qui suit la trajectoire d'une photographe qui disparaît en haute montagne .

"Je me sens joyeux", a déclaré le lauréat à son arrivée au restaurant Drouant à Paris.

Deux autres ouvrages étaient en lice - Choses que je croyais perdues de Clémentine Mélois et La solitude des professeurs est infinie de Yannick Haenel - au terme d'une sélection percutée par l'affaire Thélyson Orélien, qui fait surgir l'intelligence artificielle dans le monde de l'édition.

Présenté comme l'un des favoris, l'ouvrage de Thélyson Orélien "C'était ça ou mourir" a été retiré de la sélection du Goncourt et éliminé des autres prix littéraires en raison de soupçons de recours à l'IA.

Avec L'Inconnue du quai de Javel (Flammarion), l'écrivain poursuit dans la veine intimo-policière qui lui a permis de conquérir un lectorat fidèle avec des livres fleuve comme Sulak (2013), La Petite Femelle (2015) et La Serpe (2017).

"Quand on obtient un prix littéraire, c'est formidable, c'est la joie. Car c'est un des moyens importants de faire connaître son livre, de vendre des livres et d'avoir des lecteurs", avait récemment témoigné Philippe Jaenada, interrogé par l'AFP.

AFP/VNA/CVN