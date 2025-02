La Chine supprime les visas pour les groupes de touristes de l'ASEAN visitant le Xishuangbanna

>> Coopération Chine - ASEAN dans le domaine pharmaceutique

Photo : CTV/CVN

Cette politique est entrée en vigueur le 10 février. En conséquence, les groupes de touristes de 10 pays de l'ASEAN titulaires de passeports ordinaires et organisés par des agences de voyages chinoises peuvent entrer dans l'aéroport international Gasa de Xishuangbanna, le port ferroviaire de Mohan et le port terrestre de Mohan sans avoir à demander de visa pendant une période allant jusqu'à six jours.

Selon la NIA, cette mesure vise à stimuler le tourisme dans le Sud-Ouest de la Chine. Elle devrait également élargir l'ouverture, promouvoir les échanges interpersonnels et contribuer au partenariat stratégique global Chine - ASEAN, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Dans les temps à venir, la NIA continuera d'assouplir ses politiques de visas pour attirer davantage de voyageurs et d'entrepreneurs étrangers à visiter le pays, créant ainsi un nouvel élan pour le développement du marché du tourisme intérieur.

VNA/CVN